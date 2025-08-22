När Elon Musk ville köpa OpenAI tidigare i år för närmare 100 miljarder dollar så försökte han även få med sig rivalen Mark Zuckerberg på tåget. Det framkommer av nyligen släppta domstolshandlingar.
Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman
Mest läst i kategorin
SKF fortsätter sälja av – nu för 700 miljoner
SKF fortsätter att sälja av delar av sin flygverksamhet för att fokusera på kärnverksamheten. Nu säljer man av sin verksamhet i USA för 700 miljoner kronor. SKF (börskurs SKF) har ingått avtal om försäljning av sin verksamhet inom precisionskomponenter i elastomermateria (PED) i Elgin i delstaten Illinois i USA. Köpare är är Carco PRP Group och …
Relevance får ny försäljningschef
Oskar Sardi har redan varit styrelseledamot i Relevance i över ett år. Nu tar han klivet in i bolaget som försäljningschef. Relevance Communication Nordic (börskurs Relevance), RLVNC, förstärker sin ledning genom att rekrytera Oskar Sardi till rollen som Chief Revenue Officer. Han har redan en plats i styrelsen sedan våren 2024 men får nu även …
Kvinnors bolag värderas lägre – hennes fond ska ändra på det
Trots att kvinnor presterar bättre som investerare värderas deras bolag systematiskt lägre än mäns. Nu lanserar Feminvest en fond för att ändra spelreglerna. När Michaela Berglund, vd och grundare på Feminvest, deltog i en börsintroduktion 2021 som största kvinnliga ägare med 2,6 procent av aktierna, upptäckte hon ett mönster som förändrade hennes karriär. ”Enligt Allbrights …
9 frågor som kan stoppa Northvolt-affären
Konkursförvaltaren säger att tiden höll på att rinna ut. Amerikanska Lytens köp av Northvolts fabriker beskrivs som en räddning, men nio kritiska frågor hotar att kullkasta hela affären. Konkursförvaltaren Mikael Kubu meddelade på torsdagseftermiddagen att avtalet med amerikanska Lyten var klart. Affären omfattar Northvolts fabriker i Skellefteå och Västerås samt det planerade tyska bygget i …
Tysk ståljätte kämpar med omställningen: "Olösligt"
Stålbolaget Thyssenkrupp har installerat egna vindkraftverk i Tyskland. Ändå räcker det inte för att täcka företagets elbehov, menar vd:n. Industriföretag hör till de allra mest energislukande verksamheterna i samhället. Samtidigt försöker länder som Tyskland öka andelen elektricitet från förnybara energikällor. Missa inte: Skånes el fem gånger dyrare: ”Exceptionella prisskillnader”. Realtid Det ställer nya krav på …
Alla trick är tillåtna i krig och kärlek, och inte minst i affärer. Så när Elon Musk ville köpa OpenAI tidigare i år valde världens rikaste man att vända sig till rivalen Mark Zuckerberg för hjälp.
Men Meta-chefen och Facebookgrundaren valde att tacka nej till erbjudandet.
Det framkommer av domstolshandlingar som släpptes under torsdagen, skriver CNBC.
Vänskap som blev till bitter rivalitet
Handlingarna släpptes som en del i det rättsfall som pågår mellan Musk och OpenAI som påbörjades förra året.
Bakgrunden till rättsfallet är det bråk som uppstått mellan Elon Musk och OpenAI:s vd Sam Altman. Tillsammans med andra personer grundade de båda herrarna AI-bolaget 2015 men Musk valde senare att lämna bolaget.
Missa inte:
Altmans snyting på Musk – OpenAI värderas högre. Realtid
Han ville senare köpa sin medskapelse då han var upprörd över att man frångått att vara ett icke vinstdrivande företag. Istället hade man börjat satsa på profit. Musk, som startade konkurrenten xAI 2023, försökte också stämma OpenAI för vad han ansåg vara ett kontraktsbrott när man bytte företagsmodell.
Meta vill inte hjälpa varken Musk eller OpenAI
OpenAI har svarat på Elon Musks stämningar genom sina egna. De kallar budet på bolaget för ett ”skenbud” samt anklagar Musk för genom det och andra ”trakasserier” ha skadat bolaget.
Det är inom den här motstämningen som OpenAI krävde att Meta skulle släppa sin dokumentation om kommunikation mellan Musk och Meta om eventuella transaktioner.
Läs även:
Wall Street viftar bort OpenAI-vd:ns AI-panik. Dagens PS
Här framgick det att xAI och Musk hade lagt fram ett ”letter of intent”. De hade även frågat om om potentiella finansieringsarrangemang eller investeringar. Varken Meta eller Mark Zuckerberg skrev på.
Meta verkar mest vilja hålla sig utanför hela affären. De har hävdat att OpenAI:s begäran om dokument är alltför betungande. Samt att bolaget istället borde inhämta relevant kommunikation från Musk och xAI.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.