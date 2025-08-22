Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman

Alla trick är tillåtna i krig och kärlek, och inte minst i affärer. Så när Elon Musk ville köpa OpenAI tidigare i år valde världens rikaste man att vända sig till rivalen Mark Zuckerberg för hjälp.

Men Meta-chefen och Facebookgrundaren valde att tacka nej till erbjudandet.

Det framkommer av domstolshandlingar som släpptes under torsdagen, skriver CNBC.

Vänskap som blev till bitter rivalitet

Handlingarna släpptes som en del i det rättsfall som pågår mellan Musk och OpenAI som påbörjades förra året.

Bakgrunden till rättsfallet är det bråk som uppstått mellan Elon Musk och OpenAI:s vd Sam Altman. Tillsammans med andra personer grundade de båda herrarna AI-bolaget 2015 men Musk valde senare att lämna bolaget.

Han ville senare köpa sin medskapelse då han var upprörd över att man frångått att vara ett icke vinstdrivande företag. Istället hade man börjat satsa på profit. Musk, som startade konkurrenten xAI 2023, försökte också stämma OpenAI för vad han ansåg vara ett kontraktsbrott när man bytte företagsmodell.

Meta vill inte hjälpa varken Musk eller OpenAI

OpenAI har svarat på Elon Musks stämningar genom sina egna. De kallar budet på bolaget för ett ”skenbud” samt anklagar Musk för genom det och andra ”trakasserier” ha skadat bolaget.

Det är inom den här motstämningen som OpenAI krävde att Meta skulle släppa sin dokumentation om kommunikation mellan Musk och Meta om eventuella transaktioner.

Här framgick det att xAI och Musk hade lagt fram ett ”letter of intent”. De hade även frågat om om potentiella finansieringsarrangemang eller investeringar. Varken Meta eller Mark Zuckerberg skrev på.

Meta verkar mest vilja hålla sig utanför hela affären. De har hävdat att OpenAI:s begäran om dokument är alltför betungande. Samt att bolaget istället borde inhämta relevant kommunikation från Musk och xAI.