Gevalia kan köpas av amerikansk läskjätte

Den amerikanska läskjätten Keurig Dr Pepper är på väg att köpa det europeiska kaffebolaget JDE Peet’s. I affären värderad till 18 miljarder dollar ingår bland annat svenska Gevalia.
Keurig Dr Pepper kan vara på väg att köpa det holländska kaffebolaget JDE Peet’s, rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till källor.
Det sammanslagna företaget planerar att senare separera sina dryckes- och kaffeenheter. Det kommer i så fall att upphäva den fusion 2018 som förde samman Keurig och Dr Pepper.
Inget är ännu påskrivet och affären kan avslutas i förtid. JDE Peets är värderat till 15 miljarder dollar, cirka 140 miljarder kronor, och Keurig Dr Pepper är värderat till 50 miljarder dollar, 476 miljarder kronor.
En affär på 18 miljarder dollar skulle då innebära en premium på runt 20 procent.
Gevalias invecklade historia
JDE Peets bildades 2015 när amerikanska Mondelez International gick ihop med Dutch Douwe Egberts som senare gick samman med Peet’s Coffee.
Gevalia grundades förmer än 100 år sedan av familjen Engwall i Gävle. Bolaget köptes sedermera, tillsammans med en rad andra bolag, upp av amerikanska General Foods 1971 och följde sedan med Kraft Foods 1990. Gevalia följde sedan med i delningen till Mondelez International 2012.
Förutom Gevalia har JDE Peets även varumärken som L’Or och Nova Brasilia.
Européer börjar odla kaffe: ”Det mest exotiska”
Att odla kaffe i Europa har traditionellt varit otänkbart. Nu är det verklighet – och volymerna kan öka i framtiden.
Tidigare band med varandra
Keurig Dr Pepper och JDE Peet’s delar redan gemensamt ägande. JAB Holding, det Europabaserade investeringsföretaget, har majoritetskontroll av rösträtten i JDE Peet’s.
De äger också en andel i Keurig Dr Pepper och var drivkraften bakom det ursprungliga samarbetet mellan Keurig och Dr Pepper.
Keurig Dr Pepper är kanske mest kända för läsken Dr Pepper men de äger även 7UP och Snapple. Bolaget köpte nyligen också energidryckstillverkaren Ghost.
Förra kvartalet meddelade företaget att dess försäljning av drycker i USA ökade med nästan 11 procent jämfört med föregående år till 2,7 miljarder dollar dollar.
Keurig är för många kända som en tillverkare av kaffemaskiner. Bolaget har gått igenom en del ägarbyten sedan starten 1998 men 2018 gick man samman med Dr Pepper Snapple Group i en affär värd 18,7 miljarder dollar. Då skapade Keurig Dr Pepper i dag är det tredje största dryckesföretaget i Nordamerika.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
