Altor tredubblade värdet – säljer ljudjätten till Kina

Affärer

Klarna jagar kapital inför börsnoteringen

Klarna närmar sig med stormsteg börsnoteringen i New York – bland annat genom en affärs som beskrivs som riskfylld för köparna. Klarna förbereder sig för den kommande börsnoteringen i New York genom att försöka sälja en omfattande låneportfölj i USA, rapporterar Financial Times med hänvisning till tre anonyma källor. Enligt tidningen för Klarna diskussioner med …