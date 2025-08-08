9 frågor som kan stoppa Northvolt-affären

”Enormt svårt”

Lyten håller detaljerna hemliga genom att bara säga ”privata investerare” som ska köpa in sig med aktier i bolaget.

Den kanske mest kritiska frågan handlar om produktionskunnande.

”Det är enormt svårt att serietillverka batterier och det var det som Northvolt föll på. Här är Lyten ett oskrivet kort”, konstaterar Fröberg.

David köper Goliat

Andra avgörande punkter inkluderar om det finns tillräckligt med pengar för att återstarta produktion, hur svenska regeringen ställer sig till köpet, samt den ”avgörande frågan”: kan Lyten klara konkurrensen från Kina?

ANNONS

Storleksskillnaden förstärker frågorna kring den framtida verksamheten. Enligt Lytens hemsida har bolaget runt 325 anställda.

Läs även: Lenas man dog på Northvolt – nu går företaget i konkurs. News55

Northvolt, som gick i konkurs i mars 2025, hade runt 5 000 anställda. Före konkursen hade batterijätten tagit in runt 100 miljarder kronor i finansiering. Lyten har drygt sex miljarder kronor, enligt Sveriges Radio.

”Det är alltså David som köper Goliat här”, konstaterar Svenska Dagbladets Björn Jeffery.

Lytens tekniska påståenden

Bakom Lytens självsäkerhet ligger tekniska utvecklingar som bolaget menar kan förändra batteriindustrin. Företaget har utvecklat litiumsvavelbatterier med hjälp av en patenterad tredimensionell grafenstruktur, rapporterar Ny Teknik.

Batterierna har enligt sajten lyfts fram som en potentiell framtida standard inom allt från elbilar och försvar till rymdindustri och AI-datacenter.

ANNONS

Lars Herlitz, medgrundare och ordförande för Lyten, menar att deras batterier har cirka fyra gånger högre teoretisk energitäthet än traditionella litiumjonbatterier.

”Vi ser en tydlig väg till att uppnå 600 Wh/kg, vilket är dubbelt upp mot NMC”, säger Herlitz till Ny Teknik.

Omfattande förvärv med stora löften

Affären omfattar betydligt mer än bara fabrikerna. Tillgångarna inkluderar totalt 16 GWh i befintlig batteriproduktionskapacitet samt ytterligare 15 GWh under uppbyggnad.

Lyten planerar att skala upp kapaciteten till över 100 GWh per år på sikt, skriver Dagens Nyheter.

Enligt Lytens pressmeddelande var tillgångarna ”tidigare värderade till cirka 5 miljarder dollar”, vilket motsvarar cirka 50 miljarder kronor.

Missa inte: Gröna kraschen – 250 miljarder upp i rök. Realtid

Personalutmaningar hotar genomförandet

ANNONS

En av de största utmaningarna blir att återskapa kompetensen. Många av de tekniker och specialister som tidigare arbetade vid Northvolts anläggningar har lämnat efter nedläggningarna, rapporterar DN.

”Om en ny batteritillverkare kommer till Skellefteå behöver de hitta ett sätt att dämpa den osäkerhet som gör att folk tvekar att återvända”, säger Shaneika Jeffrey, tidigare vice ordförande för Unionen på Northvolt i Skellefteå, till DN.

IF Metall uppskattar att en stor andel av de tidigare anställda har lämnat landet, enligt Svenska Dagbladet.

Konkurrensen från Kina

Geopolitiskt får affären stor betydelse. Före konkurrsen sågs Northvolt som Europas ”geopolitiska lans mot Kina”, skriver Fröberg.

Nu blir kontinentens egen batterifabrik amerikansk.

”Trumps USA som hittills varit akterseglade inom batteriteknik rycker därmed segerpalmen från Europa”, fortsätter Fröberg.

ANNONS

Lytens vd Dan Cook menar att Northvolt ”hade för stora ambitioner” och beskriver uppgiften som ”monumental”, enligt SR. Lyten planerar en mer försiktig strategi.

”Kallar det att lova för lite och sedan överprestera. Vi ska fokusera på att göra kunderna nöjda”, säger Cook.

Framtiden hänger på obesvarade frågor

Trots alla utmaningar uttrycker nyckelpersoner försiktig optimism. Harald Mix, medgrundare och tidigare storägare till Northvolt, välkomnar försäljningen och hoppas att ”den resa som påbörjades 2016 nu kan slutföras”, enligt Affärsvärlden.

Ebba Busch, näringsminister och vice statsminister, kallar affären en vinst för Sverige, enligt DN.

Missa inte: Sveriges största konkurs – påverkas din pension? News55 TV

Men osäkerheterna överväger. Förutom Fröbergs nio kritiska frågor kvarstår fundamentala utmaningar kring personal, kompetens och finansiering. Övertagandet finansieras helt genom nytt riskkapital och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2025 – om alla hinder kan röjas ur vägen.

ANNONS

9 frågorna som kan kullkasta affären • Myndighetsgodkännanden – Måste godkännas i USA och Sverige, slutavtal först i oktober • Finansiering – Vilka ”privata investerare” står bakom köpet? • Produktionskunnande – Kan Lyten serietillverka batterier när Northvolt misslyckades? • Pengar för omstart – Finns tillräckligt kapital för att återstarta produktionen? • Svenska regeringens hållning – Utlovas garantier eller stöd? • EU:s position – Vad innebär det att den första icke-kinesiska gigafabriken blir amerikansk? • Affärsmodell – Litiumjon som Northvolt eller egna litiumsvavelbatterier? • Kunder – Northvolt hade en kund (Scania) – vem köper från Lyten? • Kina-konkurrensen – Kan de konkurrera med statsunderstödda CATL som har 20 års försprång?

ANNONS