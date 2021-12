Aegirbios aktie fortsätter uppåt efter återupptagen handel

Patentgodkännandet följer på ett tidigare "intention to grant"-beslut som meddelades den 30 juni, uppgav bolaget i sitt pressmeddelande. Det var alltså väntat att patenten skulle erhållas efter att viss formalia var avklarad. Patentskyddet ska gälla till och med 2039 i Europa.



Aegirbio har gått mycket starkt under de fem senaste dagarna. Aktien handlas i skrivande stund till omkring 74,50 kronor, att jämföra med 33,7 kronor för en vecka sedan. Och under det senaste året har aktien rört sig inom intervallet 20,04 - 399,50 kronor.