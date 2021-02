83 miljarder i SPAC-transaktioner 2020 – 2021 redan mot rekord

Under 2020 drog 248 SPAC-transaktioner i USA in hela 83 miljarder dollar i kapital, vilket är närmare dubbelt så mycket som det kombinerade värdet för senaste tio åren (47,11 miljarder dollar), visar ny data från Sijoitusrahastot . Jämfört med 2019 motsvarar antalet transaktioner en ökning med 300 procent. 2021 spås nu slå nytt rekord med 132 SPAC genomförda bara under januari.

Även snittstorleken för SPAC Trust ökade kraftigt, från 72 miljoner dollar 2010 till 345 miljoner dollar 2020. Många SPAC-transaktioner 2020, sammanlagt 200, skedde under andra halvåret, visar datan. Enligt McKinsey genomfördes 90 procent av alla SPAC-transaktioner framgångsrikt 2020 jämfört med 20 procent 2015.

Goldman Sach och Morgan Stanley vinnare

Goldman Sachs var en av de mest framgångsrika bankerna vad gäller SPAC 2020 med 3,41 miljarder dollar i transaktionsavgifter, följt av Morgan Stanley med 3,09 miljarder dollar.

Källa: SPAC Insider