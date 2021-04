382 miljarder i avkastning för Oljefonden

Norska oljefonden redovisar en avkastning på 4,0 procent i första kvartalet, efter en avkastning på 10,9 procent under 2020.



Uppgången under första kvartalet motsvarar 382 miljarder norska kronor. Avkastningen var 24 baspunkter högre än jämförelseindexet.



Investeringarna i aktier levererade en avkastning på 6,6 procent under kvartalet medan ränteplaceringarna gav -3,2 procent. Avkastningen för onoterade fastighetsinnehav blev 1,4 procent.



I slutet av mars var värdet på oljefonden 11 034 miljarder norska kronor, jämfört med 10 914 miljarder norska kronor vid årsskiftet. Av portföljen var 73,1 procent investerat i aktier, 2,5 procent i onoterade fastigheter och 24,5 procent i räntor.

En starkare krona under kvartalet minskade fondens värde i slutet av mars med 178 miljarder norska kronor. Dessutom tog regeringen ut 83 miljarder norska kronor från fonden under första kvartalet för att täcka utgifterna till statsbudgeten.