22 procents återbäringsränta i Skandia Liv under juni

Som en effekt av en hög kollektiv konsolideringsgrad (KKG) höjde Skandia tillfälligt återbäringsräntan under helgen 5-6 juni på traditionellt förvaltat försäkringskapital. Återbäringsräntan återgick till 5 procent från och med den 7 juni. Med den tillfälliga höjningen görs en preliminär fördelning på närmare 8 miljarder till kunderna under månaden, vilket motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 22 procent under juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Värdet på kundernas försäkringskapital från den 1 juni växer med cirka 1,7 procent (före avdrag för skatt och avgift) under månaden.



– Vi har sett en fortsatt stark utveckling på marknaderna och i kombination med framgångsrik kapitalförvaltning har vi fått en stark avkastning i portföljen. Det gör att vi tillfälligt kan höja återbäringsräntan kraftigt en tredje gång sedan februari, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia i en presskommentar.

Vid utgången av april var KKG 111 procent.