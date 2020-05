1 procent upp för Stockholmsbörsen

Handeln på Stockholmsbörsen skedde till breda uppgångar under tisdagen. OMXSPI-index slutade på plus 0,9 procent och OMXS30 steg 1,1 procent. Vid Stockholmsbörsens stängning var de ledande indexen i New York upp mellan 1,6 och 2,4 procent.



På large cap-listan ledde Electrolux Professional, Ratos och Pandox med uppgångar om 9,89, 8,85 respektive 8,13 procent.



På mid cap-listan rusade Scandic Hotels Group och SAS som ökade med 17,37 respektive 15,19 procent under dagen.