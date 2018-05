Ludwig Pettersson grundade Savelend redan 2013 under sina civilekonomstudier som han aldrig slutförde. Istället bestämde han sig för att bli entreprenör på heltid. I år väntas bolaget omsätta 25 miljoner kronor. Foto: Savelend

Ökad omsättning – men mångmiljonförlust för Savelend

Savelend redovisar en omsättning på 19,8 miljoner kronor (14,6) för helåret 2017. Förlusten uppgår till -5,8 miljoner och beror främst på tillväxtinvesteringar, enligt bolagets vd och grundare Ludwig Pettersson. 2016 gjorde bolaget istället en liten vinst på 255.000 kronor.

– Vi har investerat i vår plattform som vi kommer se skörden av under senare delen av 2018, säger han till Realtid.se.

Jämförbara svenska bolag såsom Lendify och Brocc, som erbjuder plattformar för lån mellan privatpersoner, gjorde också förluster under 2017. Lendify omsatte under sin senast redovisade räkenskapsperiod (1 maj–30 november) 14,5 miljoner kronor, med en förlust på 42 miljoner, medan Brocc omsatte 4 miljoner och backade 12 miljoner, under helåret 2017.

Bolaget genomför nu en emissionsrunda, främst riktad mot befintliga aktieägare. Målet är att få in tio miljoner, vilket snart ska vara uppnått, enligt Ludwig Pettersson. Målet är att uppnå en 50-procentig tillväxt under 2018 och notera bolaget i slutet av 2019.

I fjol fördubblades arbetsstyrkan till 20 anställda. Det rör sig främst om kompetens inom programmering, marknadsföring och juridik.

– Under året har vi fortsatt investera tungt i vad vi tror kommer vara avgörande för att vara en aktör att räkna med framöver, nämligen egen teknikutveckling och rekrytering av fantastiska medarbetare. Under 2018 kommer vi att börja se resultatet av detta och vi räknar med att växa i än snabbare takt framöver, säger Ludwig Pettersson.