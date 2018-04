Företrädesemission i Sagax som tar in 656 miljoner kronor

Sagax har beslutet om nyemission av D-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 656 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Varje tiotal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av 1 stamaktie av serie D för 27,50 kronor, framgår det.

Nyemitterade D-aktier beräknas ge 7,3 procents utdelning i förhållande till teckningskursen, skriver Sagax i pressmeddelandet.

Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen och totalt har de förbundit sig att teckna 31 procent av emissionen motsvarande 205 miljoner kronor.

Styrelsens beslut förutsätter godkännande vid årsstämman den 7 maj 2018. Aktieägare representerande 38 procent av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag.

Anmälningsperioden beräknas löpa från och med den 15 maj till och med den 29 maj 2018.

- Sagax investerar löpande i nya fastigheter vilka bidrar till såväl kassaflöde som förvaltningsresultat. Varje ny investering ökar därutöver diversifieringen i fastighetsportföljen och sänker därmed bolagets operationella risk. Nyemissionen bidrar till att stärka bolagets kreditprofil som idag ligger ett steg under så kallad ”Investment Grade”, kommenterar David Mindus, verkställande direktör, Sagax.

- Nyemissionen bedöms medföra att bolagets räntebärande nettoskuld sjunker under 7,5 gånger EBITDA och att belåningsgraden sjunker under 50 % trots att Sagax tillträtt fastigheter för 1,4 miljarder kronor under årets inledning, fortsätter han.

Vidare uppger han att ”Sagax bedömer att det egna kapitalet som tillförs bolaget kan investeras till högre avkastning än den utdelning om 48 miljoner kronor som belöper på de tillkommande D-aktierna. Sammantaget sänks således den finansiella risken till en förhållandevis begränsad kostnad”.