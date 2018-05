Blankfein väntas avgå i december

Goldman Sachs vd Lloyd C. Blankfein avgår som vd i slutet av detta år, enligt källor till New York Times.

Goldman Sachs vd Lloyd C. Blankfein som är 63 år kommer sannolikt att avgå under firmans årliga middag för pensionerade partners i december, enligt två källor till New York Times.

David M Solomon är då redo att ta över vd-rollen i investmentbanken. Han blev ensam president för banken i mars i år när Harvey Schwartz gick i pension, strax efter att banken avviserat att Salomon är den som kommer ta över vd-rollen efter Blankfein. Vid den tiden fanns det dock inga tecken på att Blankfein skulle avgå redan detta år då han var lika engagerad i banken som tidigare, enligt källorna till New York Times.

Enligt källorna till tidningen har David M Salomon redan börjat skissa på en ny ledning. En stor fråga är vem som i sin tur ska efterträda honom från rollen som president på Goldman, en roll som ofta delas mellan två chefer. Tävlande till den positionen är John Waldron, firmans chef för investment banking, Eric S Lane som är chef för affärsområdet investment management och Stephan M. Scherr som styr över affärsområdet consumer banking.

Medan Salomon gör sig redo inför sitt styre har en del av Blankfeins närmaste valt att lämna investmentbanken. Nyligen meddelade två av de tre cheferna från värdepappersavdelningen att de går i pension i juni.