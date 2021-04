Victoria Invest lovade stora vinster på trav och fotboll

På 36 orter i Skåne, bland annat Malmö, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Lund har privatpersoner köpt drygt 4,5 miljoner aktier med löften om smarta investeringar och stora vinster. Pengar som gick till travhästar och fotboll. Det avslöjar Sydsvenskan.

Victoria Invest heläger också bolagen Sagari AB som satsat pengar på travhästar och fotboll, samt Sagari Sports Mangagement AB och Leksaksprinsen AB.

Under våren 2020 köpte Sagari AB in 33 travhästar. Under samma år gick också Sagari AB in i fotbollsklubben Österlens FF. Enligt Sydsvenskans källor kostade fotbollssatsningen uppåt 200 000 kronor i månaden.

Målet för Victoria Invests säljare var att samla ihop 300 aktieägare – ett av kraven för att få noteras på börsen Spotlight.

Några dagar före jul 2020 lämnades det in en ansökan till Bolagsverket om att göra Victoria Invest publikt, för att kunna börsintroduceras. Då hade den första revisorn avgått på egen begäran.

Målet 300 aktieägare var nått, var beskedet från ledningen. Men Sydsvenskans granskning visar att minst 35 aktieförsäljningar skedde därefter – i februari och mars.

Den 5 februari återkallade Baker Tilly ansökan om att göra bolaget publikt. Den 17 februari avgick revisorn ”på grund av kommunikationsproblem”.

Förra veckan gick Victoria Invest ut till aktieägare och övriga marknaden om en nyemission i Leksaksprinsen AB. Bolaget påstår sig, enligt Sydsvenskan, planera för ett stort inköp av varor inför en lansering på sajten Amazon.