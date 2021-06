Västsvenska finans- och industriprofiler startar nytt investeringsbolag

Finans- och industriprofilerna Per Skånberg, Kasper Gefors och Fredrik Löfgren starat Tången Industrikapital, ett investeringsbolag med fokus på “små- och medelstora produktbolag med egen tillverkning eller tjänstebolag med ett starkt värdeerbjudande”. Det framgår av ett pressmeddelande. Bland investerarna återfinns Karl-Johan Blank (Jula Holding), Familjen Andersson (Hans Andersson Holding), Göran & Karl Nordlund (Fore C AM), Magnus Greko & Jörgen Hentschel (Opus), Astrid Fiske-familjen samt Magnus Petersson. Bolaget har stängt en emission för nya investerare och har en total investeringsram om cirka 400 miljoner kronor. En ny kapitalanskaffningsperiod planeras under de nästkommande 18 till 24 månaderna.

Kasper Gefors, Per Skånberg, Fredrik Löfgren, grundare, Tången Industrikapital. Foto: Tången Industrikapital

– Vi vill äga, driva och utveckla bolag som är verksamma utanför storstadsområdena och som har en tydlig industriell nisch inom Norden. Primärt investerar vi i stabila bolag som vill ta nästa steg och där Tången Industrikapital ihop med nuvarande ledning skapar en stark ägarkonstellation för att bygga gemensamma värden över tid. Vi är majoritetsägare i våra investeringar och har skapat ett investmentbolag med en stark ägarkonstellation och kompetens som har en tydlig ambition att bygga upp en industrikoncern bestående av små- och medelstora produktbolag, säger Per Skånberg, vd för Tången Industrikapital, i en presskommentar.

– Vi tycker att det saknas ett Göteborgsbaserat investmentbolag med industriell inriktning som tydligt riktar sig mot små- och medelstora ägarledda bolag med fokus på att stärka konkurrenskraft genom bland annat strategi-, förvärvs- och finansieringsfrågor samt hållbarhet inom produktion, fortsätter han.