"Värsta veckan sedan finanskrisens kärna"

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index föll som mest med drygt 4 procent i den inledande handeln men återhämtade sig sedan något, vid 13-tiden står index på minus 2,3 procent. Under den senaste veckan har Stockholmsbörsen nu backat med omkring 11,5 procent.

”Världens aktiemarknader går mot den värsta veckan sedan finanskrisens kärna, efter att rädslan ökat för att covid-19 kan utvecklas till en global pandemi och leda till en global recession”, skriver Nordea i sitt dagliga nyhetsbrev.

"Också på räntemarknaden fortsätter turbulensen och amerikanska 10-åringen ligger nu på 1.24 procent, 50 punkter lägre än när virusutbrottet blev en världsnyhet för en dryg månad sedan," skriver SEB:s chefsstrateg Johan Javeus i en marknadskommentar.

"Risken att det kommer att leda till stora störningar i världsekonomin har ökat dramatiskt de senaste dagarna i och med att det nu blivit sannolikt att större virusutbrott även kommer att drabba EU och USA. Frågan är vad som ska kunna rädda börserna nu? Undertecknad kan bara hitta ett rimligt svar på den frågan och det är centralbankerna, eller mer specifikt Fed. Fed-sänkningar behövs av två skäl. Dels, för att stävja den panik som nu råder i marknaden och som oberoende av viruset ökar riskerna för ekonomin. Dels, i förebyggande syfte för att stötta världsekonomin vars tecken på återhämtning var sköra redan innan virusutbrottet. Marknaden har på en vecka gått från att sätta nästan ingen sannolikhet för Fed-sänkning på mötet den 18 mars till att nu se det som nästan en done deal med 95 procents sannolikhet. För hela 2020 prisar marknaden nu in tre räntesänkningar. Hittills har dock signalerna varit avvaktande från Fed och så sent som igår kväll sa FOMC-ledamoten Charles Evans att det skulle vara för tidigt att agera redan nu och att man behöver invänta mer data. Låt oss hoppas att den snabba försämringen av läget gör att hans kollegor kommer till en annan slutsats."

– Min bedömning är att börserna överreagerar vid sådana här tillfällen. Även om osäkerheten förstås är stor om den fortsatta utvecklingen av Coronaviruset, så speglar sannolikt inte den stora nedgången på börsen värdet av den långsiktiga effekten. De som nu i panik säljer av är de som daytradar och personer som behöver sitt sparande på kort sikt och som vill undvika fortsatta fall. Med ett mer långsiktigt sparande så behöver man nog inte vara lika orolig, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije till Realtid.

Det breda europeiska indexet Stoxx 600, där de flesta av Europas största bolag är inkluderade, förväntas göra sin sämsta handelsvecka på nästan tio år när börserna stänger idag.

I USA kallas börsras på över 10 procent kallas för en ”market correction” och den senast tidens ras är den snabbaste någonsin, enligt den amerikanska nyhetskanalen CNBC.

Enligt CNBC har det skett 26 motsvarande börsras sedan andra världskriget. I snitt tar det fyra månader för marknaden att återhämta sig, enligt kanalens genomgång.