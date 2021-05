Uppgifter: Klarna tar in nytt kapital från Softbank till en värdering över 40 miljarder dollar

Finansieringen har diskuterats under de senaste två veckorna och är nära att slutföras, enligt insynspersonerna. Utöver Softbank förväntas också stora amerikanska investerare delta i den senaste kapitalanskaffningen.



Exakt hur mycket Klarna ska ta in är oklart. Det förväntas bli ett belopp på under 1 miljard dollar och en källa sade att det rör sig om cirka 500 miljoner dollar. Det är hälften av vad Klarna tog in under förra rundan på 1 miljard dollar i mars.



Klarna, som uppges planera en börsnotering i år eller potentiellt under 2022, är värt 31 miljarder dollar efter marsrundan. Bolaget har avböjt att kommentera de nya uppgifterna, liksom Softbank.