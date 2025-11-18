Milt väder, enligt prognoserna, och bra förutsättningar för all form av elproduktion. Det ser stabilt ut inför vintern.
Milt och blåsigt talar för stabil elvinter
”Det gör att risken för riktigt höga priser är liten”, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.
Runt 80–85 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige och ungefär hälften så högt i norra. Så ser elprisprognoserna ut i dagsläget, enligt prissättningen på framtida kontrakt på elbörsen Nasdaq.
Det är något högre än i fjol då elmarknaden präglades av ovanligt välfyllda vattenmagasin och en mild vinter. Även i år pekar långtidsprognoserna på lågtrycksväder, det vill säga blåsigt och mycket nederbörd, vilket ger bra förutsättningar för elproduktion, enligt Johan Sigvardsson.
Lägg på bra förutsättningar för kärnkraften ovanpå det, plus låga bränslepriser på kontinenten.
I dagsläget ligger månadspriset på el hittills i november på 63–76 öre per kilowattimme i södra halvan av landet (högst i elområde 4). I Norrland har elen hittills under månaden kostat strax över 20 öre i snitt.
Ovanpå börspriserna tillkommer elskatt, elhandlarnas påslag, moms och elnätsavgift på över en krona per kWh.