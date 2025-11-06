Totalt 19 anställda kommer att tvingas lämna landet efter en myndighetsgemensam inspektion vid det finansiellt pressade stålbolaget Stegra, uppger polisen.
19 personer avvisas efter insats på Stegra
Mest läst i kategorin
Oförändrad brittisk styrränta – fyra emot
Den brittiska centralbanken Bank of England behåller styrräntan oförändrad på 4,0 procent. Beskedet var väntat, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg. Det var med svag majoritet som en oförändrad ränta röstades igenom på Bank of Englands senaste penningpolitiska möte. Fem ledamöter röstade som väntat för att lämna räntan oförändrad, men fyra röstade för …
Nvidia-chefen: Kina kommer vinna AI-racet
Nvidias vd Jensen Huang varnar för att Kinas lägre energipriser för datacenter och liberalare regelverk kring AI kommer göra att landet går om USA. Kina kommer att vinna AI-racet, säger han till Financial Times. Uttalandet kommer i samband med att han kommenterat att USA inte tillåter Nvidia att sälja sina mest avancerade AI-chip till Kina. …
Oväntat hög inflation i oktober
Inflationen enligt måttet KPIF var oförändrad i oktober och uppgick till 3,1 procent, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det var högre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 2,9 procent, enligt Bloomberg. Det är ingen dramatik i det här, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea. I de preliminära inflationssiffrorna finns inga detaljer …
En part vill dra sig ur striden om JLC-guldet
De två hantverkare som hittade guldtackor i ett lönnfack på en vind i Mölndal 2023 vill dra sig ur tvisten om fyndet, rapporterar Göteborgs-Posten. Enligt GP har hantverkarnas advokat Ann-Cathrine Söderström i en skrivelse till Göteborgs tingsrätt meddelat att hennes huvudmän ”återkallar sin talan under förutsättning att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader”. Tidigare …
Danska bantningsjätten sänker prognos igen
Den danska bantningsjätten Novo Nordisk missar återigen att leva upp till förväntningarna. Det tidigare succéföretaget har haft stora problem senaste året när konkurrensen hårdnat. Aktien är ned 50 procent i år. Novo Nordisk redovisar för andra kvartalet på raken ett lägre resultat än väntat. Bolaget sänker samtidigt försäljningsprognosen för helåret, för tredje gången i år. …
Polisen genomförde på onsdagen över 100 utlänningskontroller och genom dessa visade det sig att 19 personer inte hade rätt att vistas och arbeta i Sverige.
”Då detta gäller brott mot utlänningslagen, kommer vi att arbeta vidare för att verkställa avvisningsbeslut”, säger Joakim Lundgren, vid gränspolisen i polisregion Nord i ett pressmeddelande.
Arbetsmiljöverkets kontroll av säkerhetsarbetet vid anläggningen resulterade i att 16 av 17 företag med koppling till Stegra får krav på sig att åtgärda brister i bland annat fallskydd, maskinsäkerhet och hantering av kemikalier.
Vid insatsen deltog även Skatteverket.
Man måste förstå att det inte är ovanligt vid byggen, vi har 3 500 arbetare och det är klart att myndigheterna ska göra sina kontroller, sade Stegras presschef Karin Hallstan till TT om insatsen på onsdagen.
Stegra som tidigare gick under namnet H2 Green Steel grundades 2020 med målet att producera vad som brukar kallas ”grönt stål”, det vill säga utifrån fossilfria produktionsmetoder.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.