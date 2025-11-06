19 personer avvisas efter insats på Stegra

Polisen genomförde på onsdagen över 100 utlänningskontroller och genom dessa visade det sig att 19 personer inte hade rätt att vistas och arbeta i Sverige.

”Då detta gäller brott mot utlänningslagen, kommer vi att arbeta vidare för att verkställa avvisningsbeslut”, säger Joakim Lundgren, vid gränspolisen i polisregion Nord i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverkets kontroll av säkerhetsarbetet vid anläggningen resulterade i att 16 av 17 företag med koppling till Stegra får krav på sig att åtgärda brister i bland annat fallskydd, maskinsäkerhet och hantering av kemikalier.

Vid insatsen deltog även Skatteverket.

Man måste förstå att det inte är ovanligt vid byggen, vi har 3 500 arbetare och det är klart att myndigheterna ska göra sina kontroller, sade Stegras presschef Karin Hallstan till TT om insatsen på onsdagen.

Stegra som tidigare gick under namnet H2 Green Steel grundades 2020 med målet att producera vad som brukar kallas ”grönt stål”, det vill säga utifrån fossilfria produktionsmetoder.