Sveriges första övergångsbudget någonsin drar ned på kommunerna

”Inget extra till kommunerna i övergångsregeringens budget”

Politik Övergångsregeringen har använt höstbudgeten 2018 som utgångspunkt för budgetförslaget för 2019. Utöver det har anslag – efter kontakt med M, C, V, KD och L – justerats enligt sex principer. Detta innebär bland annat att det permanenta tillskottet på 5 miljarder per år till kommunerna inte finns med, skriver Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) på DN Debatt. Klockan 08.00 i dag släpp övergångsregeringens budgetproposition, vilket är den första av sitt slag. Klockan 09.00 håller finansminister Magdalena Andersson (S) en pressträff om den.

Slut på bolånefesten – då väntas räntorna fördubblas

Bostäder Räntefesten på bostadsmarknaden lider mot sitt slut. De kommande åren beräknas boräntorna bli dubbelt så höga, meddelar riksbankschefen Stefan Ingves vid en utfrågning i finansutskottet på torsdagen. Trenden sker i takt med att Riksbanken planerar sin första höjning av reporäntan sedan 2011 i antingen december eller februari. Vid 2021 kommer reporäntan att ligga på 1 procent, upp från dagens −0,5 procent. Om bankerna behåller sina marginaler och avståndet till reporäntan innebär det att bolåneräntorna då hamnar på omkring 3 procent, vilket blir just en fördubbling från dagens snitträntor på 1,5-1,6 procent, rapporterar Direkt och fPlus.

Wahlroos sitter säkert

Bank Den finska finanskoncernen Sampos ordförande Björn Wahlroos sitter säkert trots att flera myndigheter vill granska vad som skedde på det estniska bankkontoret innan den svenska storbanken sålde verksamheten till Danske Bank, skriver SvD

Annons

Annons

Öresund kliver av Ambea efter styrelsestrid

Finans Investmentbolaget Öresund har sålt stora delar av sitt innehav i Ambea efter att de nekats en plats i styrelsen, skriver DI. Riskkapitalbolaget Triton är klart största ägare i Ambea genom ACTR Holding med en ägarandel om 41,6 procent av kapitalet och rösterna. Öresunds vd Nicklas Paulsson säger till Di att missnöjet i Ambea handlar om att Öresund förnekats en styrelseplats trots att investmentbolaget med nästan 6 procent varit tredje största ägare och utifrån den positionen föreslagit en styrelsekandidat, Nicklas Paulsson själv, för att kunna utöva en aktivt ägande.

Volvo Cars notering kan försenas rejält

Börs En osäker framtid för bilbranschen och handelskriget mellan Kina och USA kan göra att Volvo Cars börsnotering försenas flera år, skriver SvD.

Så fick vi det starkaste vinstrallyt i modern tid

Börs Att vinsterna är starka och har varit det under många år. Därtill kan läggas att börsbolagens avkastning varit spektakulär även de senaste 20 åren. Visst finns det dippar, som efter IT-kraschen 2001-2002, eller finanskraschen 2007-2008, men totalt sett har avkastningen på eget kapital legat häpnadsväckande högt. Genomsnittet för de senaste 20 åren är hela 13 procent, samtidigt som inflationstakten varit i genomsnitt 1,2 procent och löneökningstakten i den privata sektorn stannat på 2,8 procent. De senaste tjugo åren är därför troligen den starkaste period som svenska företag upplevt, i alla fall i modern tid skriver Peter Malmqvist i en analys i fPlus.

Ikea planerar mångmiljardsatsning

Fastigheter Under de närmaste tre åren planerar den svenska möbeljätten att satsa 60 miljarder kronor i fastigheter på olika platser i världen, rapporterar TT och hänvisar till en intervju i Financial Times. Enligt Gerard Groener, chefen för dotterbolaget Ingka Centres, har man kommit fram till ett helt nytt tankesätt kring köpcenter.

Nya finansiella mål i Hoist

Finans Kredithanteringsbolaget Hoist siktar på en årlig tillväxttakt (CAGR) för resultatet per aktie om 15 procent, jämfört mellan 2018 och 2021 och exklusive jämförelsestörande poster. Det framgår av ett pressmeddelande inför torsdagens kapitalmarknadsdag.

Målet är en avkastning på eget kapital på 20 procent samt ett K/I-tal på 65 procent år 2021.

Bolaget anger att det ska förbättra sin operationella effektivitet för att skapa kostnadsbesparingar på 300 miljoner kronor på årsbasis och nå K/I-talet 65 procent till 2021.

K/I-talet, det vill säga kostnaderna i förhållande till intäkter, var 73 procent under årets nio första månader samt 76 procent under helåret 2017. "Vi ser stora tillväxtmöjligheter på den europeiska marknaden för förfallna fordringar och vi har också identifierat tydliga åtgärder för att förbättra vår lönsamhet. Historiskt sett har vår lönsamhet varit i linje med våra konkurrenter, trots ett betydande gap i operationell prestanda. Vår brist på effektivitet har motverkats av vår kostnadseffektiva finansiering. Nu åtgärdar vi effektivitetsgapet i verksamheten för att leverera en bättre avkastning till våra aktieägare", skriver vd:n Klaus-Anders Nysteen.

Bolaget anger inför kapitalmarknadsdagen även att kärnprimärkapitalrelationen ska hållas 2,5-4,5 procentenheter över det regulatoriska kravet samt en utdelningspolicy där 25-30 procent av nettoresultatet ska delas ut per år

Nedröstad

Politik Missnöjet växer bland allianspartierna efter Ulf Kristerssons historiska nederlag, skriver Dagens Industri. Enligt uppgifter till Di, är Jan Björklunds framtid i partiet hotad. Delar av den egna riksdagsgruppen motsatte sig det som upplevdes som partiledningens närmanden mot S. Det interna ställningskriget slutade i en kompromiss där man skulle säga nej till Ulf Kristersson i ett första skede men för att först pröva ett samarbete med Miljöpartiet. I samband med onsdagens historiska omröstning höjde dock Jan Björklund tonläget avsevärt. I sitt tal i kammaren beskrev han omröstningen som ett val mellan en auktoritär nationalism och västerländska nationalism. Men irritationen i riksdagsgruppen och även ute bland partifolk i landet beskrivs som stor och snabbt växande, av flera källor till Di. I den senaste undersökningen från Demoskop är Liberalerna minsta parti med ett stöd på 4,1 procent. I en intervju med Di säger Göran Persson: ”Att använda sig av Miljöpartiet som stöd för alliansen tror jag inte ens är meningsfullt att rösta om. Jag tror inte det är ett realistiskt alternativ.” Göran Persson tror inte att Sverige går mot ett extraval eftersom de flesta partier har mer att förlora än att vinna på det. Han tror att de borgerliga gör väldigt mycket för att undvika ett nyval – kanske till och med så mycket att de accepterar Stefan Löfven som statsminister.

Löfven som statsminister.

Politik Tobias Wikström skriver i en ledare i Di att det som kan bli följden av flera partiers hållning i regeringsfrågan är en DÖ-liknande lösning, exempelvis det som Annie Lööf kallat en samlingsregering. Detta skulle göra SD till enda oppositionsparti, vilket rimligen enbart gynnar just det partiet. Tobias Wikström skriver att efter statsministeromröstningen, kl. 16.08 närmare bestämt, så gjorde de fyra allianspartierna gemensam sak med SD i frågan om avtalstidenslängd i de nya public service –reglerna. De drev igenom att korta den första avtalsperioden från tio till sex år. Frågan har stor principiell innebörd då en lång avtalstid fredar public service från kortsiktiga ingrepp från politiker. Hur kunde C och L tillåta det, undrar Tobias Wikström.

Oljepriset faller som en sten

Råvaror Prisraset chockar marknaden men ett lågt oljepris är positivt för konjunkturen, skriver Di. Tisdagens oljeprisras var det största på tre år. Opec skruvade ner sin prognos för tillväxten i oljeefterfrågan nästa år jämfört med i år, samtidigt som de skruvar upp produktionen för USA 2019. Det innebär en mindre plats för Opecs olja. Efterfrågan på Opecs olja bedöms minska med 500 000 fat per dag nästa år. Priset på Nordsjöoljan Brent har fallit med omkring 22 procent de senaste sex veckorna från 86 dollar fatet till 67 dollar. Marknaden har helt prisat bort sanktionerna på Iran.

Erixon ökar i Alfa Laval

Börs Tom Erixon, vd för industrikoncernen Alfa Laval, köpte på onsdagen 10 000 aktier i bolaget för totalt två miljoner kronor.

Saab tappar stororder

Börs Saab håller på att spela bort en lönsam stororder på stridsledningssystem till Finlands nya korvetter, skriver Gustaf Tapper i Di. Saab har beslutat att stoppa in en egen oprövad radar i offerten och därmed gå mot upphandlingskraven. Saabs radarenhet Surface Solutions i Göteborg har jobbat intensivt med att utveckla en radar med fasta paneler Sea Giraffe 4A FF, men produkten är inte operativ och den saknar en referensorder. Men Finland försvarsministerium söker produkter som andra länder anskaffat och använder på sina ytstridsfartyg.



Svenska företagare mår bäst i Europa

Företagsklimat Svenska företagare toppar ett nytt livskvalitetsindex som Swedbank har tagit fram. I Indexet jämförs hur det är att vara företagare i Europa. Efter Sverige kommer Norge och Cypern. Sist i listan är Polen. Svenska företagares inkomster ligger i den absoluta Europatoppen, visar indexet. De arbetar inte mer än sina europeiska kollegor, och 85 procent av de svenska företagarna uppger att de har god eller mycket god hälsa.

Samtidigt är det inte lika vanligt att man driver företag i Sverige, det är betydligt lägre än i de flesta europeiska länder. Enligt Swedbank är dock bilden av företagarlivet mer negativ i Sverige. En tidigare undersökning visar att enbart 54 procent av svenskarna ser företagande som ett bra karriärval. I Nederländerna, där företagandet är högt och ökande, var motsvarande andel 81 procent, rapporterar fPlus.

Räntehöjningar sannolika snart säger Israels avgående Riksbankschef Karnit Flug

Bank I en avskedsintervju säger Karnit Flug att hon är nöjd med sina fem år som chef för banken. Haaretz drar följande slutsatser från en intervju hon givet till Reuter:

- Riksbanken förväntas fokusera mer på tillgångspriser under den nye chefen

- Riksbankschefen till efterträdaren: Se till att Israel är förberett på nästa kris

- Riksbankens nya chef kommer att ha en brant inlärningskurva

Den avgående Riksbankschefen sa för någon dag sedan att hon tror att en höjning av de korta räntorna inte är långt bort men att vara för snabb med att trycka av skulle fördröja inflationens målet. ”Min gissning är att en räntehöjning kan komma vid vilket möte som helst…”, sa Karnit Flug i intervjun med Reuter. Nästa datum för att bestämma räntan är satt till 26 november. Karnit Flug kommer antagligen att ersättas av den amerikanska finansprofessorn Amir Yaron.

Under Flugs ämbete har räntorna aldrig höjts, referensräntan har varit rekordlåg. Den senaste höjningen var i mitten på 2011 när Stanley Fischer var riksbankschef. Men flera åtgärder vidtogs för att motverka att huspriserna hoppade upp, delvis på grund av att räntenivåer låg nära noll.

Finansinspektionen knackar på

Israel Flygbolaget El Als kontor fick besök av israeliska finansinspektionen på onsdagen. Seniora anställda förhördes om insiderhandel. Bolagets aktier steg med drygt sju procent på onsdagen innan nyheten kom ut om insider-räden. Bolagets aktier har haft nytta av att bränslepriserna fallit med 15 procent under sedan oktobermånad. Aktiekursen påverkades positivt i oktober av det läckte ut att bolaget var nära en överenskommelse med piloterna om nya arbetsregler.