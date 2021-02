Stjärnskottet som tar över efter Sundling på Danske Bank

För ett par månader sedan meddelade aktiestrategen Mattias Sundling att han slutar efter tio år på Danske Bank för att från och med mars i år bli aktiestrateg på Handelsbanken. Därmed förlorar Danske Bank ett av sina mest kända ansikten utåt, inte minst mot media. Nu står det klart att Sundlings tidigare kollega, aktiestrategen Molly Guggenheimer, tar över hans roll som talesperson.

– Jag får en större roll och kommer att ha mer kontakt med media och förstås även med våra egna kunder som mycket är institutionella portföljförvaltare och fonder, förklarar hon.

Molly Guggenheimer har arbetat på Danske Bank i cirka två år och blev rekryterad av just Mattias Sundling. Kontakten knöts under tiden som Guggenheimer jobbade på Dagens Industri.

– Jag började på Handelshögskolan i Stockholm för några år sedan, utan att egentligen veta vad en aktie var. Så jag var egentligen inte så intresserad – till att börja med. Men jag gillade inte Handelshögskolan så mycket, så ganska tidigt började jag jobba nästan heltid på Di TV – parallellt.

Hur lyckades du med det?

– Det var väldigt tidiga morgnar på Di TV, jag kunde börja dagen vid fyra fem på morgonen. Det var ju himla smart tyckte jag, för då hade jag ju jobbat 8 timmar vid 12 och kunde gå tillbaka till Handels och plugga.

Det låter ju hemskt!

– Det var faktiskt jättekul och jag ångrar inte det en sekund.

Under en period läste Molly Guggenheimer också på Bocconi University i Italien.

– Under den perioden bevakade jag den italienska budgetkrisen för Di TV.

Via Di TV kom Molly Guggenheimer i kontakt med en rad fondförvaltare och analytiker, däribland Mattias Sundling.

Vilken syn har du och Danskes strategiteam på börsen?

– Vi har varit överviktade på aktier i stort sett sedan i mars förra året men har nyligen bestämt oss för att det är läge att bli lite mer försiktiga. Vi är inte negativa utan neutrala på aktier. Det finns ett uttryck som säger - be fearful when others are greedy. Och vi tycker att vi är i ett sådant läge nu.

Samtidigt rekommenderar Danske Banks sparekonom och seniora strateg, Maria Landeborn, övervikt på aktier

– Det handlar om att vi har olika målgrupper och tidshorisonter. Strategiteamet som jag tillhör arbetar mot bankens institutionella kunder och har en kortare tidshorisont. Maria Landeborn som representerar bankens House View, har bankens privatkunder som målgrupp och är mer långsiktig.