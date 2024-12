Rekordavkastning för USA-fokuserade fonder

Nio av de tio bästa fonderna har huvudsaklig exponering mot den amerikanska marknaden – där DNB Disruptive Opportunities A toppar listan med en imponerande avkastning på 67 procent.

”Dragloken är de jättestora techbolagen som bär ledartröjan inom AI. De har enorm tillväxt och gör stora vinster”, säger Felicia Schön, privatekonom på Avanza (börskurs Avanza Bank), till Svenska Dagbladet.

Missa inte: Har du koll på årets bästa Sverigefonder? Realtid TV

Techsektorns giganter – Tesla, Nvidia, Microsoft, Meta och Cloudflare – har i genomsnitt stigit 75 procent under året. Den starka utvecklingen har fått ytterligare kraft av förväntningar kring det amerikanska presidentvalet.

”Sedan det blev inprisat att Trump skulle vinna valet har fler sektorer, och även småbolag, fått ett lyft. USA går starkt”, förklarar Schön.

Läs mer: Sveriges fondsparande på nya rekordnivåer. Dagens PS TV

För privatsparare som lockas av de höga avkastningssiffrorna kommer dock en viktig varning.

Samtliga fonder på både topp- och bottenlistan är aktivt förvaltade med avgifter mellan 1,7 och 3,3 procent.

”Utvärdera fonderna med en till tre års intervall och se till att de har överpresterat sitt jämförelseindex. Du tar högre risk och betalar en högre avgift, då ska du ha bättre avkastning”, säger Schön.

Missa inte: Börshandlade fonder: Världen älskar dem – svensken tvekar. News55 TV

Fonderna som gått bäst under 2024

1. DNB Disruptive Opportunities A, +67 procent

2. MS INVF Global Insight A, +66 procent

3. MS INVF US Growth A USD, +63 procent

4. SEB AI – Artificial Intelligence C SEK, +53 procent

5. SEB Teknologifond, +51 procent

6. Allianz India Equity AT USD, +51 procent

7. Handelsbanken Global Digital, +50 procent

8. MS INVF US Advantage A, +50 procent

9. JPM US Growth A (acc) USD, +50 procent

10. BGF World Technology A2, +50 procent

Källa: Avanza