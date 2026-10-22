Ryssland har trappat upp sitt spionage i Europa, särskilt i Tyskland. Det är signalerna som kommer från högsta ort i Berlin just nu.
Misstänkt spion gripen i Tyskland – Merz varnar för "intensivt spionage"
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnar för omfattande rysk spionageverksamhet i landet efter att en 53-årig ukrainsk medborgare gripits.
Mannen, som identifierats som Vadym Y, misstänks ha spionerat för Rysslands räkning sedan åtminstone juli 2025.
Enligt den federala åklagarmyndigheten samlade han in uppgifter om tillverkning av pansarfordon, ammunition och sprängämnen, liksom information om personal och militära anläggningar som skyddar Natos östra flank.
Tror att det finns liknande fall
Den misstänkte uppges ha förmedlat informationen till en mellanhand med koppling till rysk underrättelsetjänst. En del av uppgifterna ska ha samlats in genom övervakning av känsliga platser, skriver Financial Times.
Andra uppgifter ska ha inhämtats genom kontakter med personer inom den europeiska försvarsindustrin.
Gripandet visar enligt Merz att tysk säkerhetstjänst lyckats avslöja en del av den ryska underrättelseverksamheten. Samtidigt varnar förbundskanslern för att fler liknande fall sannolikt kommer att upptäckas under de kommande åren.
Tidigare i oktober varnade även chefen för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND, Martin Jäger, för att landet är Rysslands främsta mål för spionage och sabotage i Europa.
Han beskrev Ryssland som det mest direkta och omfattande säkerhetshotet mot Tyskland.
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Försvarsindustrin särskilt utsatt
Tysklands stöd till Ukraina har gjort landets militärbaser, logistiska knutpunkter och vapentillverkare särskilt intressanta för ryska underrättelseorgan.
Under de senaste två åren har tyska säkerhetsmyndigheter registrerat dussintals misstänkta eller bekräftade övervakningsincidenter, med ökande frekvens.
Syftet med verksamheten kan enligt underrättelsebedömningar vara att förbereda mer omfattande sabotageaktioner och andra angrepp. Även chefer inom försvarsindustrin har varnats för att de kan vara måltavlor för ryska agenter.
Den misstänkte ukrainaren uppges ha fått mer avancerade uppdrag än vad som varit vanligt i tidigare fall.
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Greps för fotografering
Rysk underrättelsetjänst har ofta rekryterat ukrainska flyktingar och migranter för enklare uppgifter, exempelvis fotografering av militära anläggningar mot mindre betalningar.
I augusti greps en 33-årig ukrainare i Tyskland, misstänkt för att ha fotograferat en militär anläggning i Bayern på uppdrag av en rysk kontaktperson som han endast kände via nätet, enligt France24.
I det aktuella fallet misstänks mannen däremot även ha försökt få fram uppgifter från specifika personer inom försvarsindustrin, vilket kan ha gett den ryska sidan tillgång till mer känslig information.
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