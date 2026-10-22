Misstänkt spion gripen i Tyskland – Merz varnar för "intensivt spionage"

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnar för omfattande rysk spionageverksamhet i landet efter att en 53-årig ukrainsk medborgare gripits.

Mannen, som identifierats som Vadym Y, misstänks ha spionerat för Rysslands räkning sedan åtminstone juli 2025.

Enligt den federala åklagarmyndigheten samlade han in uppgifter om tillverkning av pansarfordon, ammunition och sprängämnen, liksom information om personal och militära anläggningar som skyddar Natos östra flank.

Tror att det finns liknande fall

Den misstänkte uppges ha förmedlat informationen till en mellanhand med koppling till rysk underrättelsetjänst. En del av uppgifterna ska ha samlats in genom övervakning av känsliga platser, skriver Financial Times.

Andra uppgifter ska ha inhämtats genom kontakter med personer inom den europeiska försvarsindustrin.

Gripandet visar enligt Merz att tysk säkerhetstjänst lyckats avslöja en del av den ryska underrättelseverksamheten. Samtidigt varnar förbundskanslern för att fler liknande fall sannolikt kommer att upptäckas under de kommande åren.

Tidigare i oktober varnade även chefen för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND, Martin Jäger, för att landet är Rysslands främsta mål för spionage och sabotage i Europa.

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Han beskrev Ryssland som det mest direkta och omfattande säkerhetshotet mot Tyskland.

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