Ryssland inleder charmoffensiv mot asiatiska turister efter det plötsliga fallet

Ryssland försöker locka fler turister från Asien för att kompensera för det kraftiga fallet i antalet besökare från Europa efter invasionen av Ukraina.

Senast har landet infört viseringsfri inresa för vietnamesiska medborgare.

Dessutom försöker Moskva stärka turistutbytet med Kina och andra länder utanför väst.

Betydligt färre turister från väst

Antalet turister från EU som reste till Ryssland föll från drygt 5 miljoner 2019 till omkring 160 000 under 2025, skriver Euronews.

Inställda direktflyg, sanktioner och begränsningar för internationella betalningar har gjort det betydligt svårare för västerländska resenärer att besöka landet.

Turismen från utlandet fortsatte dessutom att minska under första halvåret 2026.

Det nya beslutet om viseringsfri inresa för vietnamesiska medborgare undertecknades av president Vladimir Putin och träder i kraft på torsdagen. Det omfattar turister, affärsresenärer, delegationsmedlemmar och transitpassagerare.

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Personer som vill arbeta, studera eller bosätta sig långvarigt i Ryssland behöver fortfarande visum.

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