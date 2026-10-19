Turismen från västländer har störtdykt i Ryssland. Men resenärer som kommer österifrån ska kompensera för det, hoppas Kreml.
Ryssland inleder charmoffensiv mot asiatiska turister efter det plötsliga fallet
Ryssland försöker locka fler turister från Asien för att kompensera för det kraftiga fallet i antalet besökare från Europa efter invasionen av Ukraina.
Senast har landet infört viseringsfri inresa för vietnamesiska medborgare.
Dessutom försöker Moskva stärka turistutbytet med Kina och andra länder utanför väst.
Betydligt färre turister från väst
Antalet turister från EU som reste till Ryssland föll från drygt 5 miljoner 2019 till omkring 160 000 under 2025, skriver Euronews.
Inställda direktflyg, sanktioner och begränsningar för internationella betalningar har gjort det betydligt svårare för västerländska resenärer att besöka landet.
Turismen från utlandet fortsatte dessutom att minska under första halvåret 2026.
Det nya beslutet om viseringsfri inresa för vietnamesiska medborgare undertecknades av president Vladimir Putin och träder i kraft på torsdagen. Det omfattar turister, affärsresenärer, delegationsmedlemmar och transitpassagerare.
Personer som vill arbeta, studera eller bosätta sig långvarigt i Ryssland behöver fortfarande visum.
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Besöker gärna Vietnam
Åtgärden väntas ge ytterligare fart åt resandet mellan länderna. Enligt den ryska branschorganisationen för researrangörer ökade antalet vietnamesiska besökare till Ryssland med 69 procent under första halvåret 2026 jämfört med samma period året före.
Organisationen räknar med att antalet kan stiga med ytterligare 25–30 procent efter visumändringen.
Även resandet i motsatt riktning ökar. Vietnam registrerade 1 134 000 ryska besökare under årets första nio månader, en uppgång med 160 procent jämfört med motsvarande period 2025.
Ryssland har därmed blivit Vietnams tredje största ursprungsland för utländska turister.
Utvecklingen är en del av Moskvas bredare försök att stärka banden med asiatiska länder efter att relationerna med väst försämrats.
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Ökat samarbete
Vietnam har inte anslutit sig till de västliga sanktionerna mot Ryssland och har förespråkat vapenvila och förhandlingar om kriget i Ukraina utan att offentligt kritisera Kreml.
Ryssland och Kina införde ömsesidig viseringsfrihet i slutet av 2025, vilket The Moscow Times har rapporterat om.
Antalet kinesiska besökare har ökat, men utvecklingen har hittills inte motsvarat de ryska myndigheternas förväntningar.
Moskva räknar med 4,2 miljoner kinesiska besökare under 2026 och 5,5 miljoner nästa år. Under första halvåret anlände omkring 516 000 kinesiska turister, en nivå som bedömare beskriver som klart lägre än vad prognoserna kräver.
Säkerhetsoron kan vara en bidragande faktor. Uppgifter om drönarincidenter vid Moskvas flygplatser har fått uppmärksamhet i kinesiska medier.
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