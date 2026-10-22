Guld köps in av centralbanker i mycket större utsträckning nu än för bara några år sedan. Men förvaringsplatsen är inte given.
Centralbanker köper guld i massor – och vägrar att ha det i USA
Världens centralbanker köper guld i betydligt större omfattning än före Rysslands invasion av Ukraina.
Samtidigt flyttas delar av reserverna från USA till andra finansiella centrum, i takt med att geopolitisk oro ökar intresset för var guldet förvaras.
Enligt Goldman Sachs uppskattades centralbankernas globala guldköp till 79 ton i augusti.
Kina köper mest
Det är mer än fyra gånger det genomsnittliga månadsinköpet före 2022, då motsvarande siffra låg på 17 ton. Under en säsongsjusterad tremånadersperiod uppgick inköpen till 85 ton per månad, skriver Fortune.
Kina var den största identifierbara köparen i augusti, med omkring 25 ton.
Det innebär dock inte nödvändigtvis att landet står för den största delen av den totala efterfrågan, eftersom alla centralbankers köp inte går att identifiera.
Enligt Goldman Sachs väntas drivkrafterna bakom centralbankernas diversifiering bort från västliga reservvalutor, framför allt den amerikanska dollarn, bestå.
Krig, handelspolitiska konflikter och osäkerhet kring relationerna mellan stormakter har ökat intresset för guld som reservtillgång.
Flyttar mer guld till London
Utvecklingen handlar inte bara om hur mycket guld centralbankerna äger, utan också om var reserverna förvaras.
Nederländernas centralbank uppgav i september att den under det föregående halvåret hade flyttat 86 ton guld från New York och Ottawa till London. Syftet var att göra reserverna mer lättillgängliga i en allvarlig kris.
Guld som förvaras i London bedöms vara enklare att snabbt omsätta på marknaden.
Även Frankrikes centralbank har förändrat sin guldhantering. I mars meddelade banken att den sålt 129 ton guld som förvarades i New York och i stället köpt guld i Europa, skriver RFI.
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Färre uppger plats
Förklaringen var att banken ville höja renheten i sina guldreserver, snarare än att uttryckligen hänvisa till geopolitisk oro.
Samtidigt minskade centralbankernas guldförvar vid Federal Reserve Bank of New York med 40 ton i augusti. Vid Bank of England ökade innehaven däremot med 46 ton.
Goldman Sachs undersökning visar också att centralbankerna blivit mer försiktiga med att redovisa var guldet förvaras.
Andelen som avstod från att uppge lagringsplats steg till 12 procent 2026, från 10 procent året före.
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