Centralbanker köper guld i massor – och vägrar att ha det i USA

Världens centralbanker köper guld i betydligt större omfattning än före Rysslands invasion av Ukraina.

Samtidigt flyttas delar av reserverna från USA till andra finansiella centrum, i takt med att geopolitisk oro ökar intresset för var guldet förvaras.

Enligt Goldman Sachs uppskattades centralbankernas globala guldköp till 79 ton i augusti.

Kina köper mest

Det är mer än fyra gånger det genomsnittliga månadsinköpet före 2022, då motsvarande siffra låg på 17 ton. Under en säsongsjusterad tremånadersperiod uppgick inköpen till 85 ton per månad, skriver Fortune.

Kina var den största identifierbara köparen i augusti, med omkring 25 ton.

Det innebär dock inte nödvändigtvis att landet står för den största delen av den totala efterfrågan, eftersom alla centralbankers köp inte går att identifiera.

Enligt Goldman Sachs väntas drivkrafterna bakom centralbankernas diversifiering bort från västliga reservvalutor, framför allt den amerikanska dollarn, bestå.

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Krig, handelspolitiska konflikter och osäkerhet kring relationerna mellan stormakter har ökat intresset för guld som reservtillgång.

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