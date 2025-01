Här är Generation Z på väg mot en gyllene era

Generation Z i USA står inför en oväntad ekonomisk framgång.

Sedan denna generation trädde in i vuxenlivet har deras levnadsstandard ökat med i genomsnitt 2,5 procent årligen.

”Zoomers by name, zoomers by socio-economic nature”, skriver Financial Times för att betona hur Generation Z – även kallad zoomers – också ”zoomar framåt” när det gäller ekonomiska framgångar.

Deras levnadsstandard och ekonomisk mobilitet är bättre än tidigare amerikanska generationers.

Dystert i Europa

Situationen är dock helt annorlunda för deras jämnåriga i Europa.

”Brittiska unga födda på 1990-talet har sett sina levnadsstandarder inte bara stagnera utan också minska”, skriver Financial Times.

På kontinenten är det knappt någon förbättring att tala om, vilket gör att Generation Z där fortsatt präglas av en ekonomisk pessimism.