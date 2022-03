"Ryska staten defaultar troligtvis redan på onsdag"

Nu har Penser också valt att agera på räntemarknaden genom att börja lämna Sverige.

"Vi har valt att agera då det enda vi vet är att om vi väntat att agera inom aktier hade det varit för sent. Den finansiella stress som vi ser byggas upp kan drabba svenska räntemarknaden, och då är det redan för sent att agera. Om det inte realiseras en fara kan vi bära samma potentiella uppsida via andra, utländska, ränteinvesteringar", skriver Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank.



Vidare skriver kapitalförvaltningschefen att man valt att ta bort sin exponering mot Kina för att reducera risken kring att sitta med aktier som kan hamna under lupp från politiken och börjar säljas av snabbt.



Fortsättningsvis menar Thulin att ett scenario där ryska staten inte defaultar är en fantasi och troligtvis sker det redan på onsdag enligt Thulin. Ryssland förväntas gå in i en recession med en negativ tillväxt på 9 procent under 2022.



"Vi behåller vår konstruktiva hållning där vi de facto har investerat. Med andra ord, aktiestudsen som skedde i förra veckan och som leddes av volatilitetskurvan valde vi att nyttja till att öka i amerikanska aktier men också att öka skyddet för nedsida (som just då blev billigare). Detta ger att portföljerna fortsätter gå bra (trots alla hemskheter i och med kriget) och i termer av utveckling relativt världsindex har vi nu nått nya all time highs i överavkastning jämfört världsindex (de globala aktieportföljerna sett från den 1 januari 2018)", avslutar Thulin.