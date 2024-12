Så bygger man boenden för livets senare kapitel

Omsorgsfastigheter, som främst omfattar äldreboenden och trygghetsbostäder, spelar en allt viktigare roll i vårt samhälle.

Sveriges befolkning blir äldre och i en väldigt stor omfattning. Inom bara några år kommer antalet personer som är över 80 år att fördubblas, menar Dan Selhberg, grundare och vd på Sehlhall Fastigheter.

Med en åldrande befolkning och snabbt växande behov av vård och omsorg står sektorn inför både möjligheter och utmaningar för dessa sorters boenden.

”Demens och Alzheimers är exponentiella sjukdomar med åldern. Ju äldre vi blir, desto mer ökar vårt vårdbehov, vilket ytterligare sätter press på den här typen av fastigheter”, säger han till Realtid TV.

”Värdiga, säkra och trygga”

Det strukturella underskottet på äldreboenden är inte unikt för Sverige, utan för hela västvärlden.

Utmaningarna är dock många. Förutom finansiering och tillgång till byggbar mark för boenden är personalbristen en kritisk fråga.

”Vi behöver få in väldigt många människor in i omsorgsyrken. Som fastighetsägare försöker vi bygga fastigheter som underlättar rekryteringen genom att skapa olika former av värdiga, säkra, trygga och inspirerande arbetsmiljöer”, säger Sehlberg.

Äldreboenden är en sektor i snabb utveckling, där samverkan mellan byggande, vård och omsorg blir avgörande för att möta framtidens krav.

