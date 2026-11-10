Nytt svenskt biotechbolag ska hitta cancerns dolda angreppspunkter

RevvoMed är ett nystartat drug discovery-bolag. Bolaget fokuserar inledningsvis på cancersjukdomar, där många av dagens storsäljande läkemedel har begränsad medicinsk effekt och allvarliga biverkningar. RevvoMeds vision är att möjliggöra en ny generation precisionsläkemedel som verkar selektivt mot sjuka celler och som därmed kan ge bättre behandlingseffekt och livskvalitet för patienter.

Membranproteiner sitter på cellens yta och är mål för en stor del av dagens läkemedel. RevvoMeds plattform kartlägger hur dessa proteiner skiljer sig mellan sjuk och frisk vävnad. Skillnaderna kan ge nya, mer precisa angreppspunkter för läkemedel.

”Vi har byggt ett fokuserat team med en tydlig uppgift: att hitta de biologiska möjligheterna som traditionell läkemedelsutveckling inte har kunnat se. Nu har vi laboratoriet, finansieringen och kompetensen på plats, och redan efter en kort tids drift kan vi konstatera att resultaten överträffar våra förväntningar. Inom tolv månader ser jag framför mig att vi har ett flertal patent i pipelinen”, säger Nina Schiller, PhD, vd och medgrundare.

Från upptäckt till patent och partnerskap

RevvoMed ska vara länken mellan tidiga biologiska upptäckter och läkemedelsindustrins utvecklingsresurser. Bolaget identifierar och validerar läkemedelsmål och utvecklar patentskyddade terapeutiska tillgångar. Varje validerad upptäckt kan ligga till grund för ett eget patent och ett samarbete med läkemedelsindustrin. Affärsmodellen kombinerar uppbyggnaden av en bred portfölj av patentskyddade tillgångar med möjligheten till tidiga intäkter genom licensiering, försäljning och partnerskap.

Idén bakom RevvoMed kommer ur Robin Lövings mångåriga arbete med membranproteiner. Han har doktorerat vid Karolinska Institutet och varit CSO i mer än tio år på Salipro Biotech AB, där han drev membranproteinprojekt tillsammans med läkemedels- och biotechbolag världen över.

Bolaget leds av Nina Schiller, som har en bakgrund inom forskning, medtech och entreprenörskap. Christian Schiller, medgrundare och arbetande styrelseordförande, har erfarenhet inom ekonomistyrning, ledning och affärsutveckling från arbete i Sverige och utomlands. Tillsammans med övriga grundare ansvarar han för bolagets affärsmässiga och finansiella utveckling.

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Bildtext: Grundarteamet består av Christian Schiller, arbetande styrelseordförande, Nina Schiller, vd och Robin Löving, CSO.

Vetenskapligt stöd från en av världens främsta proteinforskare

Till RevvoMed är professor Gunnar von Heijne knuten som vetenskaplig rådgivare. Han är en internationellt erkänd membranproteinforskare och en av Sveriges mest citerade forskare inom biokemi och molekylärbiologi.

”RevvoMeds innovativa angreppssätt för att identifiera läkemedelsmål bland membranproteiner innebär en ny riktning för läkemedelsutveckling med hög precision. Bolaget har ett starkt team och en genomtänkt strategi, och jag ser fram emot att bidra som vetenskaplig rådgivare”, säger Gunnar von Heijne.

Bildtext: RevvoMeds vetenskapliga rådgivare professor Gunnar von Heijne

Finansiering

Bolagets pre-seed-runda leddes av Johan Staël von Holstein och Erik Wikström, två erfarna entreprenörer och investerare med lång erfarenhet av att bygga och finansiera tillväxtbolag. Båda är även aktieägare i RevvoMed.

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”Jag möter många bolag i tidiga skeden. Det är sällsynt att hitta ett team med både så djup vetenskaplig kompetens och en så tydlig affärsmodell. Därför valde vi att både hjälpa till med kapitalanskaffningen och själva investera”, säger Johan Staël von Holstein.

Om RevvoMed Innovations

RevvoMed Innovations AB är ett biotechbolag i Stockholm. Bolagets egenutvecklade plattform kartlägger membranproteiner i sjuk och frisk vävnad och omvandlar fynden till patentskyddade läkemedelsmöjligheter. Affärsmodellen bygger på licensiering och försäljning av immateriella tillgångar samt gemensam utveckling med läkemedelsbolag. Laboratoriet ligger på Gävlegatan 22 och kontoret i Forskaren, Hagaplan 4, Hagastaden.

Kontakt:

Nina Schiller

VD och medgrundare

E-post: nina.schiller@revvomed.com

Telefon: 073-317 38 59

www.revvomed.com