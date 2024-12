Sciety och Sciety Venture Partners investerar 45 miljoner kronor i PeptiSystems

Marknaden för peptid- och oligonukleotidläkemedel förväntas växa kraftigt under de kommande åren, med en årlig tillväxt på upp till 20 % i vissa segment. Allt fler läkemedelskandidater för breda patientgrupper i Europa, USA och Asien baseras på peptider och oligonukleotider. Produktionen av peptider begränsas dock av ineffektiva, traditionella tillverkningsmetoder, vilket påverkar patienters tillgång till nya behandlingar.

PeptiSystems automatiserar produktionen av peptider och oligonukleotider för läkemedelsanvändning. Bolagets unika flödesteknik, solid-phase flowthrough, reducerar produktionstiden för peptider från månader till dagar och integrerar realtidsövervakning och datadriven processoptimering för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet. Teknologin är kostnadseffektiv och hållbar, med upp till 50 % lägre råvaruförbrukning och koldioxidutsläpp – en lösning som låter kunderna effektivisera sin produktion och snabbare lansera läkemedel för att möta den växande globala efterfrågan.

”Peptid- och oligonukleotidläkemedel genomgår en transformation, med fler läkemedelskandidater som riktar sig mot vanliga sjukdomar som typ 2-diabetes och cancer. Denna utveckling driver efterfrågan på effektivare produktionslösningar. För peptider är PeptiSystems teknologi ett genombrott som löser flaskhalsar i processen och möjliggör snabbare framtagning av läkemedel”, säger Andreas Lindblom, Managing Partner på Sciety.

PeptiSystems lanserade sina produkter 2021 och har sedan dess mött starkt marknadsintresse, vilket har drivit bolagets snabba omsättningstillväxt. Under 2023 omsatte bolaget 33 miljoner kronor, en markant ökning jämfört med 9,8 miljoner kronor året innan. Bolaget har redan etablerat en bred kundbas i USA, Kina, Schweiz, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, däribland Corden Pharma, en ledande CDMO med över 450 globala kunder.

Emissionen väckte stort intresse från nya och befintliga investerare, däribland personer med djup branschkunskap som aktivt kommer att bidra till bolagets fortsatta utveckling.

”Att bolaget redan i ett tidigt skede har kunder på flera kontinenter bekräftar potentialen i bolagets lösningar. Det stora intresset för investeringen, särskilt från personer med omfattande branscherfarenhet, är mycket positivt”, säger Andreas Lindblom.

”Vi är mycket glada över det starka stöd vi fått från både nya och befintliga investerare. Kapitalet ger oss möjlighet att skala upp produktionen och vidareutveckla vår produktportfölj för att möta den ökande globala efterfrågan. Med kunder i USA, Europa och Asien ser vi fram emot att fortsätta vår tillväxtresa och stärka vår position på marknaden”, säger Karin Granath, vd på PeptiSystems.

Kontakt

Andreas Lindblom, Managing Partner, Sciety: [email protected], telefon 070-375 73 73.

Karin Granath, vd, PeptiSystems, [email protected] telefon 0702 82 07 47

Om PeptiSystems

PeptiSystems is a biotech company offering a new generation of flow-through instruments for peptide and oligonucleotide therapeutics synthesis. Leveraging proprietary flow-through column technology, PeptiSystems’ instruments significantly reduce production times, enhance synthesis control, and minimize raw material consumption while maintaining high purity and yield. With scalability in mind, these next-generation synthesis instruments seamlessly adapt from small-scale development to large-scale production, enabling pharmaceutical companies and CDMOs to meet the growing global demand for efficient, cost-effective, and sustainable manufacturing processes. PeptiSystems is headquartered in Uppsala, Sweden. For more information, visit peptisystems.com

Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag, med fokus på Norden. Vi jobbar för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och bli framgångsrika. Vi investerar tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, som består av family offices, privata investerare och riskkapitalbolag. Vårt mål är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential, så att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik kan bli tillgängliga för människor över hela världen.