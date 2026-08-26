Repello utses till bästa musskrämman 2026 – testet på vilda råttor blev avgörande

Utbudet av elektroniska musskrämmor har vuxit snabbt. För villaägare som vill slippa gift och traditionella musfällor finns i dag ett stort antal produkter som lovar att hålla möss och råttor borta med hjälp av högfrekvent ljud.

Men när Bäst-i-test.se granskade kategorin inför 2026 blev en produkt tydlig vinnare.

Repello utsågs till musskrämma bäst i test 2026.

Bäst-i-test.se lyfter särskilt fram produktens vetenskapligt dokumenterade effekt, kemikaliefria användning och låga underhållsbehov. Sajten har också testat Repello praktiskt och jämfört modellen med andra lösningar på marknaden.

Bakom den svenska produkten finns forskning inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet och ett omfattande fälttest på vilda brunråttor.

Därför vann Repello bäst i test

Vid en första anblick kan många elektroniska musskrämmor se ganska lika ut. De ansluts till ett vägguttag och skickar ut högfrekventa ljud som människor normalt inte hör.

Skillnaden ligger framför allt i hur signalen är konstruerad och vilken dokumentation som finns bakom effekten.

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Repello använder inte bara en enkel, statisk ultraljudston. Tekniken bygger på särskilt utvecklade ljudmönster som är framtagna utifrån hur gnagare reagerar på varningssignaler och fara.

Det är också detta som Bäst-i-test.se lyfter fram i sin bedömning. Repello rankas som bästa musskrämman 2026, före andra alternativ i kategorin, med den dokumenterade effekten som ett av de viktigaste skälen.

Testades på vilda råttor

Det starkaste stödet för tekniken kommer från ett fälttest där en etablerad population av vilda brunråttor följdes med infraröda kameror.

Råttorna befann sig redan i byggnaden och kunde röra sig naturligt mellan olika utrymmen. Forskarna kunde därför jämföra aktiviteten före och efter att Repellos ljudsignaler aktiverades.

Resultatet visade en kraftig förändring.

I det område där den största effekten registrerades minskade antalet råttobservationer med 91 procent.

Kamerorna visade samtidigt hur råttorna reagerade när de kom in i signalens område. Vid de direkt observerade exponeringarna vände samtliga råttor och lämnade platsen, vilket motsvarade 100 procent avskräckande effekt i de observerade situationerna.

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Det är just den kombinationen som gör testresultatet särskilt intressant: dels minskade den totala aktiviteten kraftigt över tid, dels gick det att se den direkta flyktreaktionen på film.

Forskningen bakom signalen

Tekniken bakom Repello har utvecklats med forskning inom teknisk akustik och bioakustik vid Luleå tekniska universitet.

Professor Örjan Johansson har studerat hur djur reagerar på olika ljudmönster och hur vissa signaler kan kopplas till instinktiva beteenden.

Utgångspunkten bakom Repello är att gnagaren inte bara ska höra ett störande ljud. Signalen ska i stället uppfattas som något som förknippas med fara.

– Det handlar om att lura hjärnan att tro att något farligt närmar sig, utan att det faktiskt sker, säger Örjan Johansson, professor i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.

Repellos interna produktutveckling beskriver samma princip: produkterna ska efterlikna djurens egna varnings- och alarmsignaler och fungera som ett förebyggande, icke-dödande alternativ till traditionell bekämpning.

Bäst-i-test.se: ”Bästa musskrämman 2026”

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Bäst-i-test.se faktagranskade sin jämförelse i januari 2026.

I kategorin musskrämmor placerades Repello först. Sajten framhåller bland annat den vetenskapligt dokumenterade effekten, den kemikaliefria tekniken och att produkten kräver mycket lite underhåll.

I samma jämförelse finns även andra typer av gnagarlösningar, exempelvis Victor Smart-Kill M2 som bästa elektroniska råttfälla och Goodnature A24 som alternativ för utomhusbruk.

Repello blir därmed vinnaren för den som specifikt söker en elektronisk musskrämma som får gnagaren att lämna området utan gift eller avlivning.

Enkel att använda – tekniken finns på insidan

Trots den avancerade tekniken är själva produkten enkel.

Repello ansluts direkt till ett vanligt vägguttag och arbetar kontinuerligt i det utrymme där den är placerad. Ingen app eller särskild installation krävs.

Enheten är avsedd för ett öppet utrymme. Eftersom högfrekvent ljud dämpas av väggar och stängda dörrar behöver separata delar av huset normalt egna enheter.

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Ett garage, en källare och en vind räknas därför som tre separata utrymmen.

Det gör Repello särskilt lämplig för platser där möss ofta etablerar sig utan att upptäckas direkt, exempelvis fritidshus, vindar, förråd och garage.