RLVNC-ägda Realtid fortsätter sin kraftiga utveckling och utser Edvard Lundkvist till ny chefredaktör. Utnämningen är ett strategiskt steg i Realtids redaktionella utveckling, efter ett år präglat av kraftig publikökning och ökat engagemang.
Realtid utser ny chefredaktör – tar nästa steg efter rekordår
Mest läst i kategorin
Wihlborgs bokslutskommuniké 2025 presenteras den 10 februari - inbjudan till presentation
Tisdagen den 10 februari 2026, klockan 07:00 (CET) offentliggörs Wihlborgs bokslutskommuniké 2025. Wihlborgs bjuder in press, investerare och analytiker till en webbsänd telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag. Under den webbsända telefonkonferensen presenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, och Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, Wihlborgs bokslutskommuniké 2025. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet …
OssDsign AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2025
Stark tillväxt och real-world data banar väg för expansion på den amerikanska marknaden OssDsign AB (publ) meddelar att bokslutskommunikén för 2025 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2025 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 3 februari på …
OssDsign AB (publ) publishes year-end report 2025
Strong growth and real-world data set the stage for U.S. market expansion OssDsign AB (publ) announces that the year-end report for 2025 is now available as a PDF on the company’s website www.ossdsign.com/reports. A PDF version is also attached to this press release. The year-end 2025 results will also be presented at an investor webcast …
RLVNC stärker ledningen – tillsätter ny CFO och CTO
Relevance Communication Nordic AB (“RLVNC”) fortsätter att stärka sin organisation som ett led i bolagets fortsatta utveckling. I samband med detta utses Mattias Brentman till Chief Financial Officer (CFO) och Petter Eckerbom till Chief Technology Officer (CTO). Tillsättningarna markerar ett tydligt steg mot ökad struktur, skalbarhet och långsiktigt värdeskapande. RLVNC befinner sig i en fas …
Wihlborgs öppnar Börshuset – historiskt hus redo för ett nytt kapitel i Malmö
Efter en omfattande och varsam renovering öppnar nu Börshuset igen. Den anrika byggnaden, med rötter i stadens handels- och näringslivshistoria, har utvecklats med hänsyn till sitt kulturhistoriska värde och med målsättningen att bli en central plats för möten, idéutbyten och verksamheter som bidrar till Malmös fortsatta utveckling. Börshuset uppfördes i slutet av 1800-talet som tull- …
Under 2025 ökade Realtid med 125 procent till över 25 miljoner lästa artiklar – en tydlig indikation på näringslivets efterfrågan på tillgänglig och relevant affärs- och näringslivsjournalistik.
Realtid har sedan övertagandet i juni 2024 haft en tydlig tillväxtresa där målgruppen, beslutsfattare, investerare och näringslivsintresserade, bekräftat värdet av det öppna publicistiska konceptet utan betalvägg.
Edvard Lundkvist kommer närmast från rollen som redaktionschef på Dagens PS, som även det är en del av RLVNC, där han varit en drivande kraft i den redaktionella utvecklingen. Med erfarenhet från ledarskap i publicistiska sammanhang tar han nu över som chefredaktör för Realtid.
– Det är ett sant nöje att få leda Realtids drivna och nyfikna redaktion. Nu växlar vi upp arbetet med att bygga branschens öppna arena – som också levererar oberoende nyheter utan att låsa in dem, säger Edvard Lundkvist.
– Edvard är en mycket duktig ledare med sin starka kombination av redaktionell erfarenhet och digitalt affärstänk. Vi är övertygade om att han är rätt person att leda Realtid in i nästa fas, säger Fredrik Lundberg, VD, RLVNC.
Nuvarande chefredaktör Mikael Gullström har lett Realtid sedan övertagandet och kvarstår som ansvarig utgivare framöver, vilket säkerställer publicistisk kontinuitet.
– Det har varit ett exceptionellt år för Realtid. Tillväxten visar att vårt öppna erbjudande når och engagerar läsare i betydande omfattning. Jag ser fram emot att stödja Edvard i hans nya roll och bygga vidare på denna starka plattform, säger Mikael Gullström.
För mer information, kontakta
Fredrik Lundberg, VD
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@rlvnc.se
Om Relevance Communication Nordic AB
RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs. Bolaget kombinerar nytänkande med relevans för att skapa värde för både läsare och annonsörer fritt ifrån både betalväggar eller påverkan från särintressen.
Genom sina opolitiska och oberoende mediekanaler, Dagens PS, Realtid och E55, tillhandahåller RLVNC tydlig och tillgänglig information för såväl småsparare som finansiella aktörer. Målet är att bidra till öppenhet och transparens, vilket är avgörande för en välfungerande finansiell marknad.
RLVNC är noterat på Nordic SME sedan 2017 och ger därmed sina läsare möjligheten att vara med och äga bolaget.