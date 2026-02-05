Realtid utser ny chefredaktör – tar nästa steg efter rekordår

Under 2025 ökade Realtid med 125 procent till över 25 miljoner lästa artiklar – en tydlig indikation på näringslivets efterfrågan på tillgänglig och relevant affärs- och näringslivsjournalistik.



Realtid har sedan övertagandet i juni 2024 haft en tydlig tillväxtresa där målgruppen, beslutsfattare, investerare och näringslivsintresserade, bekräftat värdet av det öppna publicistiska konceptet utan betalvägg.



Edvard Lundkvist kommer närmast från rollen som redaktionschef på Dagens PS, som även det är en del av RLVNC, där han varit en drivande kraft i den redaktionella utvecklingen. Med erfarenhet från ledarskap i publicistiska sammanhang tar han nu över som chefredaktör för Realtid.



– Det är ett sant nöje att få leda Realtids drivna och nyfikna redaktion. Nu växlar vi upp arbetet med att bygga branschens öppna arena – som också levererar oberoende nyheter utan att låsa in dem, säger Edvard Lundkvist.



– Edvard är en mycket duktig ledare med sin starka kombination av redaktionell erfarenhet och digitalt affärstänk. Vi är övertygade om att han är rätt person att leda Realtid in i nästa fas, säger Fredrik Lundberg, VD, RLVNC.



Nuvarande chefredaktör Mikael Gullström har lett Realtid sedan övertagandet och kvarstår som ansvarig utgivare framöver, vilket säkerställer publicistisk kontinuitet.



– Det har varit ett exceptionellt år för Realtid. Tillväxten visar att vårt öppna erbjudande når och engagerar läsare i betydande omfattning. Jag ser fram emot att stödja Edvard i hans nya roll och bygga vidare på denna starka plattform, säger Mikael Gullström.

Om Relevance Communication Nordic AB

RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs. Bolaget kombinerar nytänkande med relevans för att skapa värde för både läsare och annonsörer fritt ifrån både betalväggar eller påverkan från särintressen.

Genom sina opolitiska och oberoende mediekanaler, Dagens PS, Realtid och E55, tillhandahåller RLVNC tydlig och tillgänglig information för såväl småsparare som finansiella aktörer. Målet är att bidra till öppenhet och transparens, vilket är avgörande för en välfungerande finansiell marknad.

RLVNC är noterat på Nordic SME sedan 2017 och ger därmed sina läsare möjligheten att vara med och äga bolaget.