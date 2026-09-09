OssDsigns register PROPEL som utvärderar ryggradsfusioner med OssDsign Catalyst® omfattar nu fler än 400 patienter

"Att kunna inkludera 400 patienter i ett patientregister som speglar förhållandena i den kliniska vardagen är en viktig milstolpe, särskilt jämfört med många befintliga dataunderlag relaterade till andra biologiska och syntetiska bengraft för ryggradsfusion. OssDsigns tidigare publicerade fusionsfrekvens på 88,4% för OssDsign Catalyst, som observerades hos en stor grupp patienter i USA som genomgick komplexa ryggradsfusioner, är mycket imponerande. Dessa resultat bidrar starkt till att öka mitt förtroende för användningen av Catalyst i min egen verksamhet eftersom de nåddes i en utmanande patientpopulation utan exklusionskriterier", säger Peter G. Whang, M.D., F.A.C.S., F.A.A.O.S., professor vid Institutionen för ortopedi och rehabilitering vid Yale University School of Medicine.

"PROPEL-registret fortsätter att påvisa den kliniska prestandan hos OssDsign Catalyst i en patientgrupp som rekryterats under verkliga kliniska förhållanden. Det faktum att patienter med olika kirurgiska riskfaktorer inte exkluderas vittnar om den höga kvaliteten på dessa registerdata. De data som publicerats för OssDsign Catalyst är gedigna och stärker vår övertygelse om att vi erbjuder ett starkt nanosyntetiskt alternativ till bentransplantat från höftbenskam, andra mer kostsamma proteiner eller syntetiska produkter. Jag är mycket glad över att kunna meddela att vårt PROPEL-register har nått ytterligare en viktig milstolpe och nu omfattar fler än 400 patienter”, kommenterar OssDsigns vd, Mark Waugh.

De tidigare publicerade resultaten från PROPEL-registret baseras på 108 patienter som bedöms tillhöra en mycket komplex patientgrupp. Vid 12-månadersuppföljningen hade samtliga patienter uppnått förbättringar i alla de hälsorelaterade parametrar som utvärderats, utan att några oönskade produktrelaterade händelser noterades. Framgångsrik fusion rapporterades hos 88,4% av patienterna, och i gruppen högriskpatienter uppnåddes en fusionsfrekvens på mellan 84,7% och 93,4%.

Besök vår webbplats för ytterligare information om PROPEL-registret: www.ossdsign.com/clinical-evidence.

För mer information, vänligen kontakta:

Mark Waugh, vd

+1 (260) 804-1342

mark.waugh@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

ANNONS

Om studien

PROPEL är ett prospektivt register över ryggradsfusioner som syftar till att överbrygga klyftan mellan bengraftets prestanda i en kontrollerad klinisk studie och dess användning i klinisk vardag över tid. Hittills har över 400 patienter registrerats. 108 patienter fördelade på sex kliniker ingick i denna analys med operationsdatum från 25 april 2022 till 21 augusti 2023. Alla patienter över 21 år som behövde genomgå en ryggradsoperation där OssDsign Catalyst användes ansågs lämpliga att delta förutsatt att kirurgen bedömde att patienten kunde uppfylla kraven i registerprotokollet. Det primära effektmåttet var omfattningen av ryggradsfusion 12 månader ± 60 dagar efter operationen. Kliniska resultat bedömdes som sekundära effektmått, där ett framgångsrikt resultat definierades som varje förbättring från baslinjepoängen för följande: Frågeformulär för livskvalitet (VAS och ODI/NDI, enligt vad som är tillämpligt, och SF-36) och bibehållen eller förbättrad neurologisk funktion. En säkerhetsgranskning genomfördes också för alla oönskade händelser (AE).

Studien publicerades i BioMedRes Journal och finns tillgänglig här: https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.009734.pdf

Om OssDsign Catalyst®

OssDsign Catalyst är ett nanosyntetiskt bengraft som ger snabb och tillförlitlig benbildning, även i områden med dålig blodförsörjning. OssDsign Catalysts patenterade nanokristallina struktur med inbyggda kiseljoner efterliknar naturligt ben och möjliggör benbildning i mitten av fusionsområdet, vilket minskar risken för ofullständig fusion och gör bengraftet mycket användbart för både enkla och komplexa patientfall.

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger tillbaka patienterna det liv de förtjänar. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.