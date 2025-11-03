Notice convening extraordinary general meeting in Shape Robotics A/S

Utvalda pressmeddelanden

Missuppfattad motvind – svenskar underskattar stödet för vindkraft

En ny undersökning visar att svenskar kraftigt underskattar hur många andra som vill se mer vindkraft i sin kommun. Undersökningen visar att trots att en majoritet av invånarna är positiva, tror de flesta att bara en minoritet delar den uppfattningen. Även kommunpolitiker har en felaktig bild – ofta lika eller ännu mer fel än sina …