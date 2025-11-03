Notice convening extraordinary general meeting in Shape Robotics A/S
Company announcement no 24-25
Copenhagen, November 03, 2025
The Board of Directors of Shape Robotics A/S (“Shape Robotics” or the “Company”) has today convened an extraordinary general meeting to be held on 08 December 2025 at 14:00 (2:00 PM CET) at the Company’s main offices located at Business Centre Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 Copenhagen, Denmark.
The agenda of the extraordinary general meeting includes the following proposals:
- Election of two new members to the Board of Directors.
- Deletion of Sections 4.1 and 4.3 of the Articles of Association and corresponding increase of the authorization in Section 4.2 to DKK 152,750.60.
- Amendment of Section 2.1 of the Articles of Association to reflect the Company’s registered office in Copenhagen Municipality.
- Amendment of Section 10.1 of the Articles of Association to adjust the number of Board members to be between 3 and 8.
- Replacement of Section 10.7 of the Articles of Association with revised quorum and electronic participation provisions for Board meetings.
The full notice with complete proposals, background information, and details on shareholder participation, voting, and admission procedures is available on the Company’s investor website: www.shaperobotics.com/investors.
In connection with the election of two new members to the Board of Directors (agenda item 1), the Company will announce the names and profiles of the proposed candidates no later than 14 days before the date of the extraordinary general meeting.
All proposed amendments to the Articles of Association will become effective upon registration with the Danish Business Authority.
Additional information
Mark-Robert Abraham, Chief Executive Officer
Tlf.: +45 20 55 40 44
Email: [email protected]
CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com
