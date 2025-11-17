Interlinked tar nästa steg – CE-MDR-godkänd dual-use-lösning för civil och militär sjukvård
Interlinked AB meddelar idag att ReLink®, bolagets CE-MDR-godkända medicintekniska plattform, nu etableras som en dual-use-lösning med användning inom både civil och militär sjukvård, inklusive medicinsk beredskap och fältsjukhus.
Med återkommande försäljning och användning på sjukhus i flera europeiska länder har ReLink® redan visat sin kliniska nytta. Produkten är utvecklad för att reducera oavsiktliga utdragningar av katetrar – kostsamma och riskfyllda komplikationerna inom dropp och dränage. Tack vare sina ventiler hålls säkerhetskopplingens delar stängda vid en separation, vilket minskar spill, kontaminering och vårdrelaterade skador.
“Det här är ett strategiskt steg för Interlinked. Att ReLink® kan leverera hög säkerhet och funktionalitet i både civil vård och fältsjukvård visar styrkan i vår plattform. Vår ambition är att höja patientsäkerheten – oavsett om vården bedrivs på ett stort universitetssjukhus eller i en akut beredskapssituation. Behovet är tydligt och intresset ökar snabbt.” säger Katarina Hedbeck, vd och medgrundare av Interlinked AB.
ReLink® erbjuder en robust och tidsbesparande lösning i situationer där vård bedrivs under press, i rörelse eller med begränsade resurser – såsom fältsjukhus, krisberedskap och militärmedicin. Samtidigt bidrar produkten till att frigöra vårdpersonalens tid och sänka vårdkostnader.
Interlinked bjuder nu in till dialog med aktörer inom försvar, civil beredskap, humanitär vård och internationella partnerskap, med målet att göra ReLink® tillgänglig där behovet är som störst.
Om Interlinked AB
Interlinked är ett svenskt medicintekniskt bolag med en CE-MDR-godkänd medicinteknisk plattform som stärker patientsäkerheten, förbättrar vårdflöden och minskar kostnader för vårdgivare. Bolaget befinner sig i en accelererad internationell expansionsfas.
Vill du följa vår utveckling eller utforska samarbete?
Interlinked välkomnar dialog med försvar, beredskapsaktörer, humanitära organisationer och vårdpartners – samt andra aktörer och investerare som vill vara en del av bolagets fortsatta expansion.
Kontakt:
Katarina Hedbeck, CEO
[email protected]
www.interlinked.care
