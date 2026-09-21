Handelsbanken har Sveriges mest nöjda privat- och företagskunder bland de stora bankerna. Det visar SKI Bank 2026, den årliga branschundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex/EPSI.
”Det personliga mötet är kärnan i vårt sätt att driva bank. Resultatet visar att kunderna uppskattar det och jag vill tacka dem för det förtroende de visar oss”, säger Carina Lundefors, länschef för Handelsbanken i Västmanland och Uppsala län.
Handelsbankens kunder nöjda enligt SKI Bank
Handelsbanken har Sveriges mest nöjda privat- och företagskunder bland de stora bankerna. Det visar SKI Bank 2026, den årliga branschundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex/EPSI.
Handelsbanken har sammantaget de mest nöjda kunderna bland jämförbara banker och försprånget gentemot konkurrenterna växer. Kundnöjdheten bland privatkunderna ökar och nyligen utsågs Handelsbanken också till Årets affärsbank och Sveriges småföretagarbank av oberoende Finansbarometern.
”Årets resultat är sporrande men inget vi nöjer oss med. Vi fortsätter förbättra vår service och proaktivitet för att bli ännu mer tillgängliga och relevanta för våra kunder”, säger Carina Lundefors.
Handelsbankens decentraliserade affärsmodell, där beslut fattas nära kunden, är en viktig förklaring till den höga kundnöjdheten.
”Vi har de senaste åren målmedvetet förstärkt vårt decentraliserade arbetssätt. Bra kundupplevelser skapas av medarbetare som har förtroende att fatta beslut där kundkontakten sker, utifrån varje kunds unika situation”, säger Carina Lundefors.
Om SKI Bank 2026
SKI Bank är en årlig branschundersökning från oberoende Svenskt Kvalitetsindex som mäter kundnöjdhet inom den svenska banksektorn bland både privat- och företagskunder.
Läs mer om undersökningen här.
För ytterligare information kontakta:
Handelsbankens presstjänst, +46 8 701 80 18
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com/sv