Handelsbankens kunder nöjda enligt SKI Bank

Handelsbanken har sammantaget de mest nöjda kunderna bland jämförbara banker och försprånget gentemot konkurrenterna växer. Kundnöjdheten bland privatkunderna ökar och nyligen utsågs Handelsbanken också till Årets affärsbank och Sveriges småföretagarbank av oberoende Finansbarometern.

”Årets resultat är sporrande men inget vi nöjer oss med. Vi fortsätter förbättra vår service och proaktivitet för att bli ännu mer tillgängliga och relevanta för våra kunder”, säger Carina Lundefors.

Handelsbankens decentraliserade affärsmodell, där beslut fattas nära kunden, är en viktig förklaring till den höga kundnöjdheten.

”Vi har de senaste åren målmedvetet förstärkt vårt decentraliserade arbetssätt. Bra kundupplevelser skapas av medarbetare som har förtroende att fatta beslut där kundkontakten sker, utifrån varje kunds unika situation”, säger Carina Lundefors.

Om SKI Bank 2026

SKI Bank är en årlig branschundersökning från oberoende Svenskt Kvalitetsindex som mäter kundnöjdhet inom den svenska banksektorn bland både privat- och företagskunder.

Läs mer om undersökningen här.

För ytterligare information kontakta:

Handelsbankens presstjänst, +46 8 701 80 18

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com/sv