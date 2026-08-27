Fortnox utökar hos Wihlborgs i Malmö

Fortnox har varit hyresgäst hos Wihlborgs sedan 2020 på Drottninggatan 15 och har under åren successivt utökat till 1 400 kvadratmeter. Nu flyttar bolaget sin Malmöverksamhet till större och anpassade lokaler på Isbergs gata 2 i Dockan. Ytan omfattar nästan två hela våningsplan.

Fortnox har huvudkontor i Växjö och kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Bolaget hjälper företag att starta, driva och utvecklas genom digitala tjänster inom bland annat redovisning, fakturering och finansiering. Fortnox har omkring 1 100 medarbetare varav 200 i Malmö.

Werket är en del av Dockans fortsatta utveckling från industriområde till en blandning av entreprenörsdrivna verksamheter, kunskapsorganisationer och etablerade företag. Under hösten expanderar Media Evolution sin närliggande verksamhet till Werket för att bland annat skapa ett nytt nav för entreprenörskap, hållbar tillväxt och framtidsarbete tillsammans med Minc och spelcommunityt Game Habitat. Även Cloetta flyttar sitt största kontor i Skandinavien till huset under hösten.

– Malmö är en viktig del i vår fortsatta tillväxt, inte minst genom möjligheterna att attrahera kompetens inom ekonomi, tech och utveckling. Vi gillar kombinationen av service, restauranger, marina och spännande verksamheter, liksom närheten till tåg- och bussförbindelser. I Werket får vi en större och mer flexibel arbetsplats, med både stora ytor för samarbete och möjlighet till koncentrerat arbete. Vi har haft en bra relation under Wihlborgs i flera år och ser fram emot att fortsätta samarbetet i Werket, säger Peter Bengtsson, Head of Facilities på Fortnox.

– Fortnox har vuxit tydligt i Malmö sedan de blev hyresgäster hos oss 2020, och det är roligt att nu kunna erbjuda dem en lokal som följer med i den utvecklingen. Både huset och närområdet har många av de kvaliteter som verksamheter efterfrågar idag. Att Fortnox dessutom ser fortsatt potential i Malmö är ett fint kvitto på stadens attraktionskraft som arbetsmarknad, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 070-541 61 98

Peter Olsson, regionchef, 040-690 57 62

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.