Delårsrapport jan-jun 2024

· Hyresintäkterna ökade till 1 731 Mkr (1 685). I identiskt bestånd ökade

intäkterna med cirka 8 procent i jämförelse med samma period före­gående år.

· Driftsöverskottet ökade till 1 269 Mkr (1 241). I identiskt bestånd ökade

driftsöverskottet

med 8 procent.

· Överskottsgraden uppgick till 73 procent (74).

· Omsättning bostadsutveckling uppgick till 142 Mkr (308) och bruttoresultatet

uppgick till

-5 Mkr (27).

· Räntenettot uppgick till -486 Mkr (-460).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 659 Mkr (703).

· Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till –

1 461 Mkr (- 3 824).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -682 Mkr (-2 535), motsvarande

-2:17 kr per aktie

(-8:06).

· Nettouthyrningen under perioden uppgick till -74 Mkr (22).

· Soliditeten uppgick till 46 procent (47) och belåningsgraden uppgick till 43

procent (42).

– Ett stabilt resultat i sin helhet även om den negativa nettouthyrningen

under de två första kvartalen är en besvikelse. Stockholmsmarknaden visar

generellt sett stabila hyresnivåer, vi upplever något bättre aktivitet på

hyresmarknaden, men långa ledtider till avslut, säger Stefan Dahlbo, VD.

– Det är positivt att transaktionsmarkanden har vaknat till liv igen. Vi såg

flera affärer både inom CBD och i ytterområdena med på avkastningskrav som väl

bekräftar våra värderingar, avslutar Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten.

Följ presentationen via länk: https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.financialhearings.com%2Fswe-fabege-q2&data=05%7C02%7Cpublishcopy%40cision.com%7Cc8b7cef3b39049495bcb08dcec3389f5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638644953803656928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OvGN8T3Vw0yv0WXODmy6Av5ZXvFBs8n3DiJP4IRr0Z0%3D&reserved=0

-rapport-2024

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk:

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconference.financialhearings.com%2Fteleconference%2F%3Fid%3D5003441&data=05%7C02%7Cpublishcopy%40cision.com%7Cc8b7cef3b39049495bcb08dcec3389f5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638644953803679096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jZXsAwqua04sW46wBwyKl5qOns0jHwIZtQOuGb90yGA%3D&reserved=0

Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in

till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga

frågor.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 10:30.

Följ den via länk: https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.financialhearings.com%2Feng-fabege-q2-report-2024&data=05%7C02%7Cpublishcopy%40cision.com%7Cc8b7cef3b39049495bcb08dcec3389f5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638644953803690883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5hW3HLsGTpkye0%2BwuBlji9jcL0Enk4i13tmROZ17wpo%3D&reserved=0

För att delta via engelsk telefonkonferens görs registrering via nedan länk:

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconference.financialhearings.com%2Fteleconference%2F%3Fid%3D5001832&data=05%7C02%7Cpublishcopy%40cision.com%7Cc8b7cef3b39049495bcb08dcec3389f5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638644953803701854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=F5xsmW1HEyJd2aVGL1kA4VQoCIAr4ahtDvxU1f9KDk4%3D&reserved=0

Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in

till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga

frågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 08-555 148 10, [email protected]

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,

[email protected]

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2024 klockan

07:00 CET.

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i

Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum,

nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag,

platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt.

Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är

noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen

besök oss här

