Capio Hjärnhälsan öppnar mottagning i central Wihlborgsfastighet i Helsingborg

Capio Hjärnhälsan/Capio Psykiatri har ingått avtal med Region Skåne och har från den 1 november i uppdrag att bedriva specialistpsykiatrisk vård för patienter från 18 och uppåt. Mottagningen kommer att bemannas av en personalgrupp med bland annat specialistläkare, psykologer och sjuksköterskor.

Från mottagningen på Drottninggatan erbjuds både patienter och personal en rofylld miljö med utsikt över Öresund. Fastigheten ligger nära Dunkers Kulturhus och på ett par minuters promenadavstånd från Helsingborg C.

Adressen Drottninggatan 7 utgör ett byggnadskomplex som fram till 1993 rymde Helsingborgs stadshus. I den aktuella delen av fastigheten finns idag flera vårdverksamheter, bland annat hjärtmottagning, barnmorskemottagning, daglig verksamhet, hudmottagning, gynekologimottagning och psykiatri inom Region Skånes regi, men även kommunal verksamhet och kontorslokaler.

Capio Hjärnhälsans avtal med Wihlborgs löper på fem år.

– Vi är väldigt glada att ha fått förtroende av Region Skåne att bedriva den här viktiga vården där vi kan arbeta med ett helhetsperspektiv och få möjlighet att bidra till folkhälsan. Vi har i alla verksamheter ett tydligt patientfokus och får nu möjlighet att fortsätta vårt arbete med att erbjuda psykiatrisk vård med hög kvalitet och hög tillgänglighet, där tillgänglighet och välkomnande miljö i form av trevliga lokaler är viktigt, säger Maria Bejhem, vd på Capio Hjärnhälsan.

– Capios etablering stärker utbudet av vård och hälsa i stadens centrala delar och är ett fint exempel på hur våra fastigheter kan skapa mervärde när verksamheter som kompletterar varandra får växa sida vid sida. Dessutom i en miljö som är trivsam både för dem som arbetar här och för dem som besöker fastigheten, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 63 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,9 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.