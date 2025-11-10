Nyligen öppnade Capio Hjärnhälsan en ny psykiatrisk mottagning på ett helt våningsplan om 1 100 kvm på Drottninggatan 7 (Najaden 14) i centrala Helsingborg.
Capio Hjärnhälsan öppnar mottagning i central Wihlborgsfastighet i Helsingborg
Mest läst i kategorin
Plötsligt händer det! Interlinked tecknar sitt första stora distributionsavtal – med garanterad intäkt på 33 MSEK.
Interlinked AB har tecknat sitt första stora internationella distributionsavtal, med ett garanterat försäljningsvärde om 33 miljoner kronor. Avtalet markerar ett viktigt genombrott i bolagets kommersialiseringsresa och bekräftar den växande efterfrågan på ReLink®. Det fleråriga avtalet omfattar volymåtaganden och lägger grunden för snabb uppskalning på flera marknader. “Det här är ett stort ögonblick för Interlinked. Ett …
Talkpool Supports Digicel in Restoring Jamaica’s Communications Infrastructure After Hurricane Melissa
Talkpool announced that it will support network operator Digicel in restoring Jamaica’s mobile and fiber-optic communications networks following the devastating impact of Hurricane Melissa. The Category 5 storm caused extensive damage across the island, severely affecting housing, water, electricity, telecommunications, and road infrastructure. The Jamaican government estimates the total economic damage to be between US $6 …
Äntligen förslag från regeringen om intäktsdelning
Green Power Sweden välkomnar att regeringen nu remitterar konkreta förslag om intäktsdelning med närboende till vindkraftverk. Det är ett viktigt steg för att öka lokal delaktighet och skapa bättre förutsättningar för den utbyggnad av elproduktionen som Sverige behöver. Klimat- och näringslivsdepartementet har skickat ut departementspromemorian Intäktsdelning från vindkraftsanläggningar – Kompletterande promemoria till betänkandet Värdet av …
Karo Healthcare enters an exclusive license agreement with Moberg Pharma for MOB-015 in Europe
Karo Healthcare AB (“Karo”) has entered an exclusive licensing agreement with Moberg Pharma AB (“Moberg Pharma”) regarding the commercialisation of MOB-015 in Europe. The agreement comprises 19 European markets, enabling a coordinated launch across all key European markets under the leading global antifungal brand Lamisil®[1]. The agreement covers 19 markets, representing a …
OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2025
En månad med försäljningsrekord och det bästa EBIT-resultatet någonsin för kvartalet OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för tredje kvartalet 2025 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Delårsrapporten Q3 2025 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 4 november på …
Capio Hjärnhälsan/Capio Psykiatri har ingått avtal med Region Skåne och har från den 1 november i uppdrag att bedriva specialistpsykiatrisk vård för patienter från 18 och uppåt. Mottagningen kommer att bemannas av en personalgrupp med bland annat specialistläkare, psykologer och sjuksköterskor.
Från mottagningen på Drottninggatan erbjuds både patienter och personal en rofylld miljö med utsikt över Öresund. Fastigheten ligger nära Dunkers Kulturhus och på ett par minuters promenadavstånd från Helsingborg C.
Adressen Drottninggatan 7 utgör ett byggnadskomplex som fram till 1993 rymde Helsingborgs stadshus. I den aktuella delen av fastigheten finns idag flera vårdverksamheter, bland annat hjärtmottagning, barnmorskemottagning, daglig verksamhet, hudmottagning, gynekologimottagning och psykiatri inom Region Skånes regi, men även kommunal verksamhet och kontorslokaler.
Capio Hjärnhälsans avtal med Wihlborgs löper på fem år.
– Vi är väldigt glada att ha fått förtroende av Region Skåne att bedriva den här viktiga vården där vi kan arbeta med ett helhetsperspektiv och få möjlighet att bidra till folkhälsan. Vi har i alla verksamheter ett tydligt patientfokus och får nu möjlighet att fortsätta vårt arbete med att erbjuda psykiatrisk vård med hög kvalitet och hög tillgänglighet, där tillgänglighet och välkomnande miljö i form av trevliga lokaler är viktigt, säger Maria Bejhem, vd på Capio Hjärnhälsan.
– Capios etablering stärker utbudet av vård och hälsa i stadens centrala delar och är ett fint exempel på hur våra fastigheter kan skapa mervärde när verksamheter som kompletterar varandra får växa sida vid sida. Dessutom i en miljö som är trivsam både för dem som arbetar här och för dem som besöker fastigheten, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 63 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,9 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.