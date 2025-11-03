Bromsen i vindkraftsutbyggnaden syns tydligt – nu krävs åtgärder för att få fart på elektrifieringen

Orsaken till inbromsningen är osäkra marknadsförhållanden, låga elpriser och en hög politisk risk, vilket sätter stopp för nya investeringar i storskalig vindkraft. Dessutom har det kommunala vetot stoppat mer än 90 procent av alla aktuella vindkraftsprojekt under 2025.

– Att det kom en turbinbeställning är såklart ett steg i rätt riktning men på det stora hela ser vi att det saknas tillräckliga förutsättningar för investeringar i ny elproduktion. Om inte investeringsvillkoren förbättras i närtid kommer det att bli mycket svårare att tillgodose det ökade elbehov som industrin aviserat om under 2030-talet, säger Anton Johansson, ansvarig för marknad- och analys, Green Power Sweden.

För att bryta trenden behöver efterfrågan på el ta fart. Näringslivet har tydligt deklarerat att de arbetar för omställningen, men politisk osäkerhet kring utbyggnad, elektrifieringen och miljötillståndsprocesserna skapar risker som bromsar investeringar. Nu är det avgörande att regeringen sätter fokus på att återställa takten på elektrifieringen.

Som tydligt exempel behöver incitamenten som regeringen har utlovat till kommunerna för att säga ja till vindkraft komma på plats. Samtidigt ser vi även att Försvarsmakten stoppar många vindkraftsprojekt och behöver få ett tydligt uppdrag att bidra till elektrifiering och hitta möjligheter att samexistera med ny elproduktion.

– Det finns flertalet åtgärder som nu behöver komma på plats, och en snabbare elektrifiering är huvudprioritet. Annars riskerar vi att Sverige hamnar i en situation där utbyggnaden av ny elproduktion helt stannar av, säger Anton Johansson.

Om rapporten

Green Power Swedens statistik presenteras kvartalsvis och bygger på insamlat material från projektörer och turbinleverantörer för vindkraftsprojekt i Sverige. Analyserna hämtar även information från offentliga data, pressmeddelanden från bolag och annan marknadsrelevant information.

Green Power Sweden arbetar nu på att samla in statistik även för storskalig solkraft och energilagring för att kunna bidra med motsvarande faktaunderlag och prognos som för vindkraften.

