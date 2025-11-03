Under det tredje kvartalet 2025 kom årets första turbinbeställning, om enbart 25 megawatt (MW). I övrigt finns inga tecken på förbättrade marknadsförhållanden för större investeringar i vindkraft, visar Green Power Swedens nya statistik och prognos. Totalt kommer ca 2 gigawatt (GW) vindkraft att byggas fram till år 2027, men sedan stannar utbyggnaden av.
Bromsen i vindkraftsutbyggnaden syns tydligt – nu krävs åtgärder för att få fart på elektrifieringen
Orsaken till inbromsningen är osäkra marknadsförhållanden, låga elpriser och en hög politisk risk, vilket sätter stopp för nya investeringar i storskalig vindkraft. Dessutom har det kommunala vetot stoppat mer än 90 procent av alla aktuella vindkraftsprojekt under 2025.
– Att det kom en turbinbeställning är såklart ett steg i rätt riktning men på det stora hela ser vi att det saknas tillräckliga förutsättningar för investeringar i ny elproduktion. Om inte investeringsvillkoren förbättras i närtid kommer det att bli mycket svårare att tillgodose det ökade elbehov som industrin aviserat om under 2030-talet, säger Anton Johansson, ansvarig för marknad- och analys, Green Power Sweden.
För att bryta trenden behöver efterfrågan på el ta fart. Näringslivet har tydligt deklarerat att de arbetar för omställningen, men politisk osäkerhet kring utbyggnad, elektrifieringen och miljötillståndsprocesserna skapar risker som bromsar investeringar. Nu är det avgörande att regeringen sätter fokus på att återställa takten på elektrifieringen.
Som tydligt exempel behöver incitamenten som regeringen har utlovat till kommunerna för att säga ja till vindkraft komma på plats. Samtidigt ser vi även att Försvarsmakten stoppar många vindkraftsprojekt och behöver få ett tydligt uppdrag att bidra till elektrifiering och hitta möjligheter att samexistera med ny elproduktion.
– Det finns flertalet åtgärder som nu behöver komma på plats, och en snabbare elektrifiering är huvudprioritet. Annars riskerar vi att Sverige hamnar i en situation där utbyggnaden av ny elproduktion helt stannar av, säger Anton Johansson.
Om rapporten
Green Power Swedens statistik presenteras kvartalsvis och bygger på insamlat material från projektörer och turbinleverantörer för vindkraftsprojekt i Sverige. Analyserna hämtar även information från offentliga data, pressmeddelanden från bolag och annan marknadsrelevant information.
Green Power Sweden arbetar nu på att samla in statistik även för storskalig solkraft och energilagring för att kunna bidra med motsvarande faktaunderlag och prognos som för vindkraften.
För mer information, kontakta:
Anton Johansson (mailto:[email protected]), analys och marknad, Green Power Sweden
073-024 94 71
Matilda Killander ([email protected]), presskontakt & Public Affairs-koordinator, Green Power Sweden
073-024 94 73
Branschorganisationen för vind, sol och lagring i Sverige
Green Power Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring. Vi har ca 185 medlemsföretag. Vi är en samlande röst i debatten för ett modernt energisystem som växer i takt med samhällets ökande behov av mer el. Vi arbetar för att den fulla potentialen för konkurrenskraftig förnybar elproduktion, tillsammans med lagring och flexibilitet, tas till vara i Sverige. Vi vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Green Power Sweden bildades 2025 när Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker samlades under samma organisation och en ny samlande röst för storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring tog form.