Bokslutskommuniké 2025

Uppsala 25 februari 2026

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 54 MSEK (43), motsvarande en tillväxt om 25 procent

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 MSEK (9), motsvarande en marginal på -11 procent (21)

Justerad EBITDA uppgick till 2 MSEK (9), motsvarande en marginal på 3 procent (21)

Helåret

Nettoomsättningen uppgick till 204 MSEK (176)

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 MSEK (31), motsvarande en marginal på 10 procent (18)

Justerad EBITDA uppgick till 33 MSEK (31), motsvarande en marginal på 16 procent (18)

VD kommenterar:

”2025 var ett år av både tillväxt och lärdomar. Nettoomsättningen nådde 204 MSEK, motsvarande cirka 18 procents tillväxt i konstanta valutor. Flera större kundprojekt och tidigare kommunicerade händelser har bidragit till utvecklingen och bekräftar att vår teknologi har en stark position i attraktiva segment.”

”Året avslutas samtidigt med ett kvartal som kräver tydlighet och ansvarstagande. I slutet av december tvingades vi vinstvarna. Produktmixen gav inte de bruttomarginaler som krävdes för att leverera den lönsamhet vi kommunicerat och både dollarkursen och något lägre försäljning än budget bidrog till prognosmissen.

Vi rapporterar en justerad EBITDA för 2025 om 33 MSEK, jämfört med 31 MSEK föregående år. För 2026 är vår målsättning en EBITDA i intervallet 37-50 MSEK. För att nå den övre delen krävs stark försäljningstillväxt inom våra högmarginalprodukter. Bruttomarginalen för våra piezobaserade LEGS-produkter uppgick under året till närmare 80 procent.”

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras på Acuvis hemsida: www.acuvi.com

Vid frågor, vänligen kontakta:

Nils Sjöholm, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser:

Corpura Fondkommission AB

ca@corpura.se

+46 (0)72-252 34 51

Om Acuvi

Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Våra kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2026.