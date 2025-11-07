Green Power Sweden välkomnar att regeringen nu remitterar konkreta förslag om intäktsdelning med närboende till vindkraftverk. Det är ett viktigt steg för att öka lokal delaktighet och skapa bättre förutsättningar för den utbyggnad av elproduktionen som Sverige behöver.
Äntligen förslag från regeringen om intäktsdelning
Mest läst i kategorin
Karo Healthcare enters an exclusive license agreement with Moberg Pharma for MOB-015 in Europe
Karo Healthcare AB (“Karo”) has entered an exclusive licensing agreement with Moberg Pharma AB (“Moberg Pharma”) regarding the commercialisation of MOB-015 in Europe. The agreement comprises 19 European markets, enabling a coordinated launch across all key European markets under the leading global antifungal brand Lamisil®[1]. The agreement covers 19 markets, representing a …
OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2025
En månad med försäljningsrekord och det bästa EBIT-resultatet någonsin för kvartalet OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för tredje kvartalet 2025 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Delårsrapporten Q3 2025 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 4 november på …
OssDsign AB (publ) publishes Q3 2025 interim report
Record breaking sales month and best quarterly EBIT result OssDsign AB (publ) announces that the interim report for Q3 2025 is now available as a PDF on the company’s website www.ossdsign.com/reports. A PDF version is also attached to this press release. The Q3 2025 results will also be presented at an investor webcast today November …
Notice convening extraordinary general meeting in Shape Robotics A/S
Company announcement no 24-25 Copenhagen, November 03, 2025 The Board of Directors of Shape Robotics A/S (“Shape Robotics” or the “Company”) has today convened an extraordinary general meeting to be held on 08 December 2025 at 14:00 (2:00 PM CET) at the Company’s main offices located at Business Centre Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 Copenhagen, Denmark. The …
Bromsen i vindkraftsutbyggnaden syns tydligt – nu krävs åtgärder för att få fart på elektrifieringen
Under det tredje kvartalet 2025 kom årets första turbinbeställning, om enbart 25 megawatt (MW). I övrigt finns inga tecken på förbättrade marknadsförhållanden för större investeringar i vindkraft, visar Green Power Swedens nya statistik och prognos. Totalt kommer ca 2 gigawatt (GW) vindkraft att byggas fram till år 2027, men sedan stannar utbyggnaden av. Orsaken till …
Klimat- och näringslivsdepartementet har skickat ut departementspromemorian Intäktsdelning från vindkraftsanläggningar – Kompletterande promemoria till betänkandet Värdet av vinden (SOU 2023:18) på remiss till och med den 18 december 2025. Promemorian innehåller förslag om intäktsdelning med närboende – ett av de incitament som regeringen aviserade i september förra året. Förslagen innebär att personer som bor upp till åtta verkshöjder från vindkraftverk ska kunna få del av vindparkens årliga intäkter. Pengarna föreslås fördelas i trappsteg, där de som bor närmast verken får högst ersättning. Ersättningen ska även vara skattefri.
– Vi är väldigt glada att regeringen nu remitterar konkreta förslag för ett av de incitament som länge efterfrågats. Det är positivt att regeringen föreslår en modell där de som bor upp till åtta verkshöjder omfattas, eftersom det ger de närmast boende en ordentlig ersättning, säger Ina Müller Engelbrektson, branschjurist på Green Power Sweden.
Kommuner har stoppat 90 procent av vindkraftsprojekten under 2025
Avsaknaden av klara besked om incitamenten har haft märkbara konsekvenser. Det kommunala vetot har mellan den 1 januari och 12 september 2025 stoppat 26 av 29 projekt, som tillsammans hade haft potential att bidra med 7,3 TWh. Det innebär en tydlig negativ riktning för att få ny vindkraft, och därmed ny elproduktion som behövs för omställningen, på plats de kommande åren.
– Det ligger i allas intresse att en tydlig och transparent modell för intäktsdelningen kan införas så snart som möjligt. Green Power Sweden kommer nu analysera förslagen närmare för vårt remissvar, säger Ina Müller Engelbrektson.
I det incitamentspaket som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2025 ingår även en ersättning till kommuner. Det är en separat process som inte hanteras i denna remiss.
För mer information, kontakta:
Ina Müller Engelbrektson ([email protected]), branschjurist, Green Power Sweden
073-021 29 85
Matilda Killander ([email protected]), presskontakt & Public Affairs-koordinator, Green Power Sweden
073-024 94 73
Branschorganisationen för vind, sol och lagring i Sverige
Green Power Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring. Vi har ca 180 medlemsföretag. Vi är en samlande röst i debatten för ett modernt energisystem som växer i takt med samhällets ökande behov av mer el. Vi arbetar för att den fulla potentialen för konkurrenskraftig förnybar elproduktion, tillsammans med lagring och flexibilitet, tas till vara i Sverige. Vi vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Green Power Sweden bildades 2025 när Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker samlades under samma organisation och en ny samlande röst för storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring tog form.