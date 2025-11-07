Äntligen förslag från regeringen om intäktsdelning

Klimat- och näringslivsdepartementet har skickat ut departementspromemorian Intäktsdelning från vindkraftsanläggningar – Kompletterande promemoria till betänkandet Värdet av vinden (SOU 2023:18) på remiss till och med den 18 december 2025. Promemorian innehåller förslag om intäktsdelning med närboende – ett av de incitament som regeringen aviserade i september förra året. Förslagen innebär att personer som bor upp till åtta verkshöjder från vindkraftverk ska kunna få del av vindparkens årliga intäkter. Pengarna föreslås fördelas i trappsteg, där de som bor närmast verken får högst ersättning. Ersättningen ska även vara skattefri.

– Vi är väldigt glada att regeringen nu remitterar konkreta förslag för ett av de incitament som länge efterfrågats. Det är positivt att regeringen föreslår en modell där de som bor upp till åtta verkshöjder omfattas, eftersom det ger de närmast boende en ordentlig ersättning, säger Ina Müller Engelbrektson, branschjurist på Green Power Sweden.

Kommuner har stoppat 90 procent av vindkraftsprojekten under 2025

Avsaknaden av klara besked om incitamenten har haft märkbara konsekvenser. Det kommunala vetot har mellan den 1 januari och 12 september 2025 stoppat 26 av 29 projekt, som tillsammans hade haft potential att bidra med 7,3 TWh. Det innebär en tydlig negativ riktning för att få ny vindkraft, och därmed ny elproduktion som behövs för omställningen, på plats de kommande åren.

– Det ligger i allas intresse att en tydlig och transparent modell för intäktsdelningen kan införas så snart som möjligt. Green Power Sweden kommer nu analysera förslagen närmare för vårt remissvar, säger Ina Müller Engelbrektson.

I det incitamentspaket som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2025 ingår även en ersättning till kommuner. Det är en separat process som inte hanteras i denna remiss.

För mer information, kontakta:

Ina Müller Engelbrektson ([email protected]), branschjurist, Green Power Sweden

073-021 29 85

Matilda Killander ([email protected]), presskontakt & Public Affairs-koordinator, Green Power Sweden

073-024 94 73

Branschorganisationen för vind, sol och lagring i Sverige

Green Power Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring. Vi har ca 180 medlemsföretag. Vi är en samlande röst i debatten för ett modernt energisystem som växer i takt med samhällets ökande behov av mer el. Vi arbetar för att den fulla potentialen för konkurrenskraftig förnybar elproduktion, tillsammans med lagring och flexibilitet, tas till vara i Sverige. Vi vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Green Power Sweden bildades 2025 när Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker samlades under samma organisation och en ny samlande röst för storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring tog form.