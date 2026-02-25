Acuvi AB har i samband med bokslutsarbetet för 2025 identifierat behov av korrigering av vissa redovisningsposter hänförliga till tredje kvartalet 2025. Korrigeringen innebär att nettoomsättningen justeras upp med cirka 5,6 MSEK till 57,8 MSEK, medan EBITDA justeras ned med cirka 4,3 MSEK till 6,7 MSEK.
Acuvi AB korrigerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2025
Uppsala – 25 februari 2026
Acuvi AB offentliggjorde den 28 oktober 2025 delårsrapport för tredje kvartalet 2025. I samband med arbetet med bokslutet för helåret 2025 har bolaget, tillsammans med sina revisorer, genomfört en fördjupad genomgång av vissa redovisningsposter hänförliga till tredje kvartalet.
Genomgången har identifierat att vissa poster, främst kopplade till intäktsredovisning, lagerhantering samt implementeringen av nytt ERP system, inte redovisats korrekt.
Korrigeringen innebär att nettoomsättningen för tredje kvartalet 2025 justeras upp med ca 5,6 MSEK till ca 57,8 MSEK (52,2MSEK). Samtidigt justeras EBITDA ned med ca -4,3 MSEK till ca 6,7 MSEK (11,0 MSEK).
Den korrigerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2025 publiceras idag på bolagets hemsida www.acuvi.com.
Revisors materialitetsnivå (väsentlighetsnivå) är ett toleransmått för hur stora fel eller utelämnanden kan vara innan de anses vara väsentliga. Inga andra kvartal under 2025 har bedömts ha väsentliga avvikelser mot rapporterat resultat.
För mer information, vänligen kontakta:
Nils Sjöholm, VD
ir@acuvi.com
Certified Adviser:
Corpura Fondkommission AB
ca@corpura.se
+46 (0)72 252 34 51
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2026.