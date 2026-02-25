Acuvi AB korrigerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2025

Uppsala – 25 februari 2026

Acuvi AB offentliggjorde den 28 oktober 2025 delårsrapport för tredje kvartalet 2025. I samband med arbetet med bokslutet för helåret 2025 har bolaget, tillsammans med sina revisorer, genomfört en fördjupad genomgång av vissa redovisningsposter hänförliga till tredje kvartalet.

Genomgången har identifierat att vissa poster, främst kopplade till intäktsredovisning, lagerhantering samt implementeringen av nytt ERP system, inte redovisats korrekt.

Korrigeringen innebär att nettoomsättningen för tredje kvartalet 2025 justeras upp med ca 5,6 MSEK till ca 57,8 MSEK (52,2MSEK). Samtidigt justeras EBITDA ned med ca -4,3 MSEK till ca 6,7 MSEK (11,0 MSEK).

Den korrigerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2025 publiceras idag på bolagets hemsida www.acuvi.com.

Revisors materialitetsnivå (väsentlighetsnivå) är ett toleransmått för hur stora fel eller utelämnanden kan vara innan de anses vara väsentliga. Inga andra kvartal under 2025 har bedömts ha väsentliga avvikelser mot rapporterat resultat.

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Sjöholm, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser:

Corpura Fondkommission AB

ca@corpura.se

+46 (0)72 252 34 51

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2026.