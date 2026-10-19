Boeing fick en efterlängtad fullträff i september när Turkish Airlines beställde 100 exemplar av 737 MAX. Men bakom månadens starka ordersiffror finns en mindre behaglig verklighet för den amerikanska flygplanstillverkaren. Airbus leder fortfarande både årets orderkamp och leveranserna – och har dessutom ett rejält försprång i den lukrativa kampen om framtidens kort- och medeldistansflyg.
Boeing lyfter med jätteorder – men Airbus leder fortfarande flygmatchen
Turkish Airlines lyfter Boeing
September blev Boeings bästa leveransmånad hittills i år. Totalt lämnade 57 kommersiella flygplan fabrikerna, jämfört med 51 i augusti.
Framför allt var det 737 MAX som drog tåget. Av de 57 levererade planen var 43 MAX-maskiner.
Men det riktigt stora numret fanns på ordersidan.
Boeing bokade beställningar på 165 flygplan under september. Turkish Airlines stod ensamt för 100 fasta beställningar av 737 MAX, med option på ytterligare 50 flygplan.
Lufthansa beställde samtidigt 20 MAX, medan Biman Bangladesh Airlines och Ethiopian Airlines fyllde på orderboken med både kortdistansflyg och större långdistans- och fraktflygplan.
Boeings orderbok hade därmed vuxit till 6 371 flygplan vid utgången av september.
Det låter som ett behagligt problem. Men inom flygindustrin räcker det inte att sälja flygplan. Man måste bygga dem också.
Airbus leder fortfarande stort
För sett över årets första nio månader är Airbus fortfarande nummer ett.
Den europeiska tillverkaren hade levererat 547 flygplan fram till sista september, mot Boeings 475. Båda ligger omkring åtta procent över motsvarande period förra året.
Skillnaden är ännu tydligare på ordersidan.
Airbus hade fått 1 174 bruttoorder och 1 105 order efter avbokningar. Boeing låg samtidigt på 618 nettoorder.
September var alltså lysande för Boeing, men ungefär som att vinna en halvlek när motståndaren leder matchen.
Förra året såg situationen annorlunda ut. Då slog Boeing Airbus i nettoorder för första gången på sju år, med 1 075 mot Airbus 889. Däremot vann Airbus leveransmatchen klart: 793 flygplan mot Boeings 600.
Under 2026 har pendeln svängt tillbaka.
Kampen handlar om A321neo och MAX 10
Realtid har tidigare skrivit om den kanske viktigaste delen av duellen: Airbus A321neo mot Boeing 737 MAX.
Airbus har byggt upp ett enormt försprång med A321neo, som blivit flygbolagens favorit när de vill ha ett större smalplansflygplan med lång räckvidd. Boeing behöver 737 MAX 10 för att på allvar kunna svara.
Det finns nu nästan 1 500 beställningar på MAX 10 och modellen svarar för omkring 30 procent av Boeings MAX-orderbok. Efter åratal av förseningar väntas amerikanska FAA kunna certifiera modellen inom kort.
Det skulle vara ett mycket viktigt besked för Boeing.
Så sent som i september konstaterade vd Kelly Ortberg samtidigt att arbetet med att stabilt nå en produktion på 47 stycken 737 MAX per månad tar längre tid än planerat.
Där finns Boeings verkliga utmaning.
Avolon visar hur jämn kampen ändå är
Efter september har kampen dessutom fortsatt.
Leasingjätten Avolon, som Realtid nyligen skrev om, beställde 250 nya flygplan. Boeing fick den största enskilda delen: 140 stycken 737 MAX. Airbus fick samtidigt beställningar på 75 flygplan ur A320neo-familjen och 35 A330-900.
Det visar att Boeing långt ifrån är uträknat.
Problemet är snarare att Airbus under flera år hunnit bygga upp ett försprång både i produktion och orderbok. Airbus hade omkring 9 310 flygplan kvar att leverera efter september.
För Boeing handlar därför resten av 2026 mindre om spektakulära orderrubriker och mer om något betydligt tråkigare – och ekonomiskt viktigare.
Att få ut flygplan genom fabriksportarna.
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