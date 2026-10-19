Boeing lyfter med jätteorder – men Airbus leder fortfarande flygmatchen

Airbus leder fortfarande stort

För sett över årets första nio månader är Airbus fortfarande nummer ett.

Den europeiska tillverkaren hade levererat 547 flygplan fram till sista september, mot Boeings 475. Båda ligger omkring åtta procent över motsvarande period förra året.

Skillnaden är ännu tydligare på ordersidan.

Airbus hade fått 1 174 bruttoorder och 1 105 order efter avbokningar. Boeing låg samtidigt på 618 nettoorder.

September var alltså lysande för Boeing, men ungefär som att vinna en halvlek när motståndaren leder matchen.

Förra året såg situationen annorlunda ut. Då slog Boeing Airbus i nettoorder för första gången på sju år, med 1 075 mot Airbus 889. Däremot vann Airbus leveransmatchen klart: 793 flygplan mot Boeings 600.

Under 2026 har pendeln svängt tillbaka.

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Kampen handlar om A321neo och MAX 10

Realtid har tidigare skrivit om den kanske viktigaste delen av duellen: Airbus A321neo mot Boeing 737 MAX.

Airbus har byggt upp ett enormt försprång med A321neo, som blivit flygbolagens favorit när de vill ha ett större smalplansflygplan med lång räckvidd. Boeing behöver 737 MAX 10 för att på allvar kunna svara.

Det finns nu nästan 1 500 beställningar på MAX 10 och modellen svarar för omkring 30 procent av Boeings MAX-orderbok. Efter åratal av förseningar väntas amerikanska FAA kunna certifiera modellen inom kort.

Det skulle vara ett mycket viktigt besked för Boeing.

Så sent som i september konstaterade vd Kelly Ortberg samtidigt att arbetet med att stabilt nå en produktion på 47 stycken 737 MAX per månad tar längre tid än planerat.

Där finns Boeings verkliga utmaning.

Flygbolagen fortsätter att beställa nya plan i en takt som gör orderböckerna tjockare än de flesta romaner. Foto: Pressbild

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Avolon visar hur jämn kampen ändå är

Efter september har kampen dessutom fortsatt.

Leasingjätten Avolon, som Realtid nyligen skrev om, beställde 250 nya flygplan. Boeing fick den största enskilda delen: 140 stycken 737 MAX. Airbus fick samtidigt beställningar på 75 flygplan ur A320neo-familjen och 35 A330-900.

Det visar att Boeing långt ifrån är uträknat.

Problemet är snarare att Airbus under flera år hunnit bygga upp ett försprång både i produktion och orderbok. Airbus hade omkring 9 310 flygplan kvar att leverera efter september.

För Boeing handlar därför resten av 2026 mindre om spektakulära orderrubriker och mer om något betydligt tråkigare – och ekonomiskt viktigare.

Att få ut flygplan genom fabriksportarna.

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