Nordnet och Öhman lanserar ”The Re:turn Initiative”

Inom ramen för The Return Initiative donerar Nordnet och bolagets största ägare Öhman tillsammans 0,10 kr per aktieaffär som under 2022 görs på Nordnets plattform till organisationer som arbetar med att lösa utmaningar kopplade till miljö och klimat. Tre organisationer har valts ut per land där Nordnet har verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland – och Nordnets kunder kommer att få rösta om hur pengarna ska fördelas mellan de organisationer som medverkar. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Det känns riktigt kul att kunna presentera det här initiativet. Som alla förstår är ambitionen inte att rädda världen på egen hand. Det här är vårt sätt att visa att alla kan göra någonting för att tackla de klimatutmaningar vi står inför. Min förhoppning är att våra kunder ska engagera sig och rösta hur de tycker att pengarna ska fördelas mellan deltagande organisationer, samt naturligtvis att de pengar vi donerar ska göra nytta, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet i en skriftlig kommentar.

De tre organisationer som har utsetts i Sverige är Håll Sverige Rent, KTH Climate Action Centre samt Stiftelsen för Östersjölaxen. Antalet affärer kommer att sammanställas kvartalsvis, och utbetalningarna göras fyra gånger per år med start i april 2022. Den totala donationen kommer först att fördelas i relation till antal affärer per land, och därefter till organisationerna i förhållande till antal röster på respektive marknad. Som jämförelse gjordes cirka 72 miljoner affärer på Nordnets plattform under 2021, vilket betyder att bidraget till organisationerna räknat på föregående års siffror hade uppgått till 7,2 miljoner kronor.