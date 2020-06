Därför blir proptech det hetaste efter midsommar

Äntligen är sommaren här och midsommarafton ser enligt prognoserna ut att bli strålande. 27 grader och sol i Stockholm. Som sig bör på midsommar väntar sig SMHI så klart även kortvariga regnskurar med inslag av åska – vilket man traditionsenligt kan se fram emot, åtminstone den som befinner sig i södra Götaland, Öland, Gotland, eller i inre södra Norrland.

***

För Realtids del innebär sommaren som vanligt ett något lägre tempo. På söndag publicerar vi en spännande karriärintervju med DLA Pipers svenska styrelseordförande Anders Malmström. Advokatfirman har under våren gjort sig känd för sitt intensiva arbete med både transaktionsärenden och en hel del rättslig hjälp i samband med coronarealterade konflikter. En uppmärksammad sådan är kring Sturecompagniet. Anders Malmström är en långvägare i bolaget som nu är en av världens största advokatbyråer. Han har en spännande historia att berätta – ett exempel är när bolaget utsattes för en omfattande hackerattack 2017. Realtids reporter Olof Ehrs har träffat honom. Tipsa oss gärna om intressanta personer att träffa och berätta om – vi behöver ett lager tills vi drar igång våra karriärintervjuer igen i augusti.

***

Många – inte minst regeringen – pratar om att människor idag ofta har flera karriärer och att det kommer att bli ännu vanligare framöver. Själv har jag gått från teknisk lantmätare till systemutvecklare, i många år jobbat som techjournalist och därefter blivit helt dedikerad ekonomijournalist via kommunikationsjobb och marknadsanalys. I förra veckan träffade jag Stefan Granlund som har pluggat militärhistoria på Försvarshögskolan och som har tjänstgjort i utlandsstyrkan i Afghanistan (veckans tredje mest läsata artikel). Inget hinder för att samtidigt vara techentreprenör och nu ansvarig för Danske Banks fintechsamarbete i Sverige. Jag har det senaste halvåret mött rätt många människor i finansvärlden – även på toppositioner – som inte har en ekonomibakgrund. Påfallande många är civilingenjörer eller matematiker.

***

Min teknikbakgrund gör att jag får många förslag på teknikinriktade finansartiklar. Just nu funderar jag på hur Handelsbanken jobbar med digitalisering och nästa vecka planerar jag att besöka en fintechhubb norr om Stockholm. Den här veckan har jag skrivit om två spännande startupbolag. I måndags om tjänstepensionsutmanaren Pensure som tar in 5,6 miljoner kronor i kapital och i onsdags om låneplattformsbolaget Näktergal som siktar på internationell expansion.

Jag frågade Näktergal hur namnet funkar utomlands? Utmärkt blev svaret. Namnet signalerar svenskhet vilket innebär högt förtroende. Kvalitet, trovärdighet och gott ingenjörskap. Intresset för teknikinriktade artiklar bland er läsare är också högt, den här typen av publiceringar hamnar ofta högt på listan över de mest lästa artiklarna. Självklart är det ett utslag av att finansbranschen är högt digitaliserad och mycket utsatt för potentiellt disruptiva utmanare.

***

Ett annat tema som ligger mig nära – utbildad lantmätare som jag är – är fastighetsbranschen. Rapporteringen kring denna har varit intensiv under hela vårterminen, inte minst kring fastighetsbolag som Balder och SBB. Många affärer, snabba affärer och inte minst misstankar om insiderbrott. Vissa varnar för fastighetsaktier och branschen föll särskilt kraftigt under den värsta coroanakrisen, men har sedan gjort en tydlig sväng uppåt vad gäller aktiekurserna.

Indexet OMX Stockholm Real Estate GI föll 47 procent mellan den 14 februari och den 18 mars, topp och botten på index. Sedan dess är indexet upp 37 procent.

Känslan är att branschen höll andan under mars-april. Men nu är det fullt ös som gäller igen. SBB kommunicerar nya ambitiösa mål – i tisdags kommunicerade färgstarka vd:n Ilija Batljan att SBB bland annat ska mer än fördubbla fastighetsbeståndet till 125 miljarder senast 2025.

Inte nog med det. I tisdags intervjuade jag Offentliga Hus och dess ägare Fastator angående börsnoteringen i oktober. Fastators vd och grundare Joachim Kuylenstierna sade att behovet av samhällsbyggnad och infrastruktur är oändligt.

Det är definitivt hausse kring området samhällsfastigheter, många tycker att det känns tryggt med polisstationer och skolor. Realtids Per Lindvall har samtidigt flera gånger varnat för potentiella risker. Joachim Kuylenstierna tillhör de som tidigt såg potential i området, liksom förstås "Hemfosa-Jens", det vill säga Jens Engwall. Numera vd på Hemfosa-avknoppningen Nyfosa. För övrigt lantmätare från KTH, precis som jag.

SBB-Ilija är annars kanske den mest namnkunnige förkämpen för samhällsfastigheter på senare tid, men så sent som igår gick Genova Properties Group ut med en nyemission och besked om notering på Stockholmsbörsen, också detta fastighetsbolag arbetar en hel del med samhällsfastigheter.

Samtliga bolag inom sektorn ingår i en tät väv av olika snirkliga affärer. Hur turerna ser ut mellan SBB-Hemfosa-Nyfosa har Realtid beskrivit här .

Efter en rundringning bland bolag som arbetar med kontorsuthyrning kan jag samtidigt konstatera att trenden går mot mer flexibla kontrakt och allt mindre yta per anställd, något som accelererar i coronakrisen. Samtidigt får de stora köpcentrumen det kämpigare när detaljhandlarna får svårare att locka kunder när alla går över till e-handel.

Om det blir kämpigare för de kommersiella fastighetsbolagen, är det ur ett investerarperspektiv då tryggare att titta på fastighetsbolag som jobbar med hyresbostäder eller samhällsfastigheter?

Klart är i alla fall att hela fastighetsbranschen är ovanligt trögrörlig och tillhör de som ligger mest efter när det kommer till digitalisering. Mitt rekommendation är att titta på de bolag som är snabbast med att ställa om sina affärsmodeller och anpassa sig till ett mer digitalt liv. Jag tror också att mycket kommer att hända inom fintech-underområdet som kallas för proptech – bolag som jobbar med digitalisering av fastighetsbranschen. Det är mitt hetaste tips efter midsommarsillen.

***

Så här långt i denna krönika skulle man kunna förledas att tro att jag själv skriver de flesta av Realtids artiklar. Så är det inte. Vår absoluta kulspruta är debattredaktör Camilla Jonsson, som också agerar webbredaktör och mycket annat – vi jobbar på ett litet företag och en liten redaktion. I aktiekretsar räknas Realtid Media som ett mikrobolag.

Camilla skrev till exempel nyheten att Skanska är klart med sitt största projekt någonsin . Mycket läst artikel.

Hon skrev också att Catellas CFO avgår efter bara en månad , också det mycket läst.

***

Realtids långvariga medarbetare Per Agerman – en gång i tiden chefredaktör nu prisbelönad frilansjournalist – skrev veckans klart mest lästa artikel. Han har verkligen gjort en insats med att hjälpa småspararna att försöka reda ut alla invecklade turer kring det hajpade blockkedjebolaget Quickbit.

***

Definitivt värt att nämna i veckan är också Realtids eminenta krönikörer:

Per Lindvall har till exempel skrivit initierat om riskerna med riskkapital .

. Claes Folkmar har analyserat konsekvenserna av kraven på en grönare värld – ett problem för oljebolaget BP som försöker att framstå som att det inte är ett oljebolag.

som försöker att framstå som att det inte är ett oljebolag. Torbjörn Isacson är inne på ett liknande tema i en krönika om den enormt kraftiga ESG-trenden .