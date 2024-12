Här tjänar de miljoner: "Dominerat i ett decennium"

Det svenska riskkapitalbolaget EQT Partners (börskurs EQT) toppar återigen listan över företag med högst snittlöner, enligt en rapport från kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Med en genomsnittlig lönekostnad på 3 643 000 kronor per anställd utklassar EQT Partners tvåan Salesforce, vars anställda i genomsnitt tjänar drygt en miljon mindre per år. Trea på listan är mjukvaruföretaget Splunk med 2 263 000 kronor per anställd.

”EQT har dominerat i nästan ett decennium. Det skulle inte förvåna mig om vi ser dem i toppen de närmaste åren också”, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe, till Dagens Industri.

Största ökningen

EQT Partners har inte bara högst löner utan kan också stoltsera med den snabbaste löneutvecklingen.

Under 2023 ökade snittlönerna med 648 000 kronor per anställd, vilket är den största ökningen bland topp tio-bolagen. Enligt Creditsafe bygger listan på årsredovisningar för 2023 och inkluderar endast företag med fler än 50 anställda.

Miljonlöner allt vanligare

Utöver EQT Partners återfinns även Salesforce, Splunk och Huawei i lönetoppen.

Samtidigt blir miljonlöner allt vanligare.

Årets lista inkluderar 136 företag som betalar snittlöner på över en miljon kronor, jämfört med 118 förra året och 82 året innan, skriver Dagens Industri.

