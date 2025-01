Näringslivet varnar: Tusentals bolagsbeslut i fara

Myndigheten kommer nu endast att godkänna beslut tagna utan fysisk stämma i bolag med högst tre aktieägare, skriver Dagens Industri.

”Det måste rimligen vara svårare att förfalska ett per capsulambeslut som 10 aktieägare skriver under än ett protokoll från en fejkad fysisk stämma som kan skrivas under av två personer”, säger Carl Svernlöv, delägare på Baker McKenzie och professor i associationsrätt, till Dagens Juridik.

Missa inte: ”Fortsätt med fysiska stämmor – och informera aktieägarna om stämman”. Realtid

Stora konsekvenser

Bolagsverket motiverar den nya tolkningen med hänvisning till sitt arbete mot ekonomisk brottslighet.

”Som ett led i arbetet med att motverka att företag används som brottsverktyg och för att säkerställa att uppgifterna i våra register är korrekta, utökar Bolagsverket nu kontrollerna i ärendehandläggningen”, säger Bolagsverkets rättschef Maria Monthure i ett pressmeddelande.

Läs även: Kinneviks ödesstämma avklarad på 30 minuter. Realtid

Svenskt Näringsliv varnar för omfattande konsekvenser.

ANNONS

”När förutsättningarna för registrering hos Bolagsverket ändras från en dag till en annan, utan förutsebarhet eller föregående information, uppstår stora konsekvenser för verksamheten i många bolag”, skriver organisationens experter Maria Althin och Sofia Bildstein Hagberg i ett uttalande.