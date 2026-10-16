Mejlen fällde VA-chefen – får betala kommunen 637 000 kronor

Kvinnan anställdes i december 2021 som VA- och fastighetschef i Skinnskattebergs kommun och avskedades i maj 2023. Hon stämde kommunen och ville att avskedandet skulle förklaras ogiltigt. Hon krävde också lön för 17 månader, skadestånd och diskrimineringsersättning, sammanlagt drygt 1,3 miljoner kronor i första hand.

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Tingsrätten ogillar nu hela käromålet. I stället ska hon betala kommunens rättegångskostnader på 637 050 kronor, varav 500 000 kronor är ombudsarvode, enligt domen som Realtid har tagit del av.

SVT Västmanland rapporterade först om domen. Enligt Fagersta-Posten är den tidigare chefen besviken över utgången.

Konflikt om brandstation

Bakgrunden är en lång konflikt med hennes närmaste chef, sektorchefen för teknik och service. Den ökade under arbetet med en ny brandstation i kommunen.

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VA-chefen tog fram egna alternativa förslag. Enligt tingsrätten fick hon dock flera gånger besked av både sin chef och dåvarande kommunchefen att hon inte ingick i projektet. Trots det fortsatte hon, bland annat genom direktkontakter med politiker.

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I november 2022 anmälde hon sin chef för kränkande särbehandling. En extern utredning från Avonova fann att det hade skett en kränkning i ett fall. Det gällde att chefen hade framfört anonym kritik mot henne.

Samma höst fick kvinnan ett cancerbesked och sjukskrevs från januari 2023. Hennes åtkomst till kommunens system stängdes av och hennes säkerhetsklassning återkallades. I april stängdes hon av från arbetet. P4 Västmanland rapporterade då att hon inte hade fått veta skälen, och att den tillförordnade kommunchefen inte ville kommentera ärendet.