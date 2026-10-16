Skinnskattebergs kommun hade rätt att avskeda sin VA- och fastighetschef. Det slår Västmanlands tingsrätt fast. Avgörande var fyra mejl där hon angrep sin närmaste chef, flera av dem skickade till kommunens officiella brevlåda för att de skulle bli allmänna handlingar.
Mejlen fällde VA-chefen – får betala kommunen 637 000 kronor
Kvinnan anställdes i december 2021 som VA- och fastighetschef i Skinnskattebergs kommun och avskedades i maj 2023. Hon stämde kommunen och ville att avskedandet skulle förklaras ogiltigt. Hon krävde också lön för 17 månader, skadestånd och diskrimineringsersättning, sammanlagt drygt 1,3 miljoner kronor i första hand.
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Tingsrätten ogillar nu hela käromålet. I stället ska hon betala kommunens rättegångskostnader på 637 050 kronor, varav 500 000 kronor är ombudsarvode, enligt domen som Realtid har tagit del av.
SVT Västmanland rapporterade först om domen. Enligt Fagersta-Posten är den tidigare chefen besviken över utgången.
Konflikt om brandstation
Bakgrunden är en lång konflikt med hennes närmaste chef, sektorchefen för teknik och service. Den ökade under arbetet med en ny brandstation i kommunen.
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VA-chefen tog fram egna alternativa förslag. Enligt tingsrätten fick hon dock flera gånger besked av både sin chef och dåvarande kommunchefen att hon inte ingick i projektet. Trots det fortsatte hon, bland annat genom direktkontakter med politiker.
I november 2022 anmälde hon sin chef för kränkande särbehandling. En extern utredning från Avonova fann att det hade skett en kränkning i ett fall. Det gällde att chefen hade framfört anonym kritik mot henne.
Samma höst fick kvinnan ett cancerbesked och sjukskrevs från januari 2023. Hennes åtkomst till kommunens system stängdes av och hennes säkerhetsklassning återkallades. I april stängdes hon av från arbetet. P4 Västmanland rapporterade då att hon inte hade fått veta skälen, och att den tillförordnade kommunchefen inte ville kommentera ärendet.
”Personangrepp” i mejlen
Kommunen anförde en lång rad skäl för avskedet, bland annat lönesättning, närvaro, en felaktig dekor på en tjänstebil och en julfest med alkohol. Tingsrätten anser att de flesta av dem inte räcker för ett avsked.
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Mejlen bedömer domstolen däremot hårt. I ett av dem skrev hon till sin chef: ”Den största risken för verksamheten är du.” I ett annat skrev hon att han borde sägas upp. Till ett tredje bifogade hon hans ansökningshandlingar och påståenden om hans tidigare anställning.
Hon skrev också uttryckligen att mejlen var allmänna handlingar, eftersom hon skickat dem till kommunens officiella brevlåda.
” kritikrätt kan enligt tingsrättens mening inte anses infatta en rätt till personangrepp av en sådan karaktär på en närmaste chef”, skriver domstolen.
Offentliganställda har en starkare yttrandefrihet än privatanställda. Tingsrätten påpekar dock att ju högre befattning en anställd har, desto mer lojalitet kan arbetsgivaren kräva. Mejlen, tillsammans med hennes ordervägran i brandstationsprojektet, var därför enligt domstolen laga skäl för avsked.
Diskrimineringsyrkanden avslogs
Kvinnan menade också att hon hade diskriminerats på grund av sin sjukdom. Hon kallades till ett fysiskt rehabiliteringsmöte dagen efter en cellgiftsbehandling och fick inte delta via Teams.
Tingsrätten konstaterar att kommunen hade anpassat lokalen för mötet. Domstolen anser att hon inte har visat att hon missgynnats, och avslår därför båda diskrimineringsyrkandena.
Domstolen anser dessutom att hon inte haft skälig anledning att få tvisten prövad. Det är skälet till att hon får stå för kommunens kostnader. Liknande arbetstvister kan dock vända i Arbetsdomstolen, och även chefer har tidigare fått sparken under omdiskuterade omständigheter.
Domen kan överklagas till Arbetsdomstolen senast den 5 november.