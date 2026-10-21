Julius Bär förlorade strid om familjens 500 miljoner – historiskt Londonpalats i potten

Singapores högsta domstol har gått emot Julius Bärs trustbolag i Singapore i en tvist om en familjetrust med tillgångar värda mer än 50 miljoner dollar, runt 500 miljoner kronor.

Domstolens beslut att underkänna en klausul om hur konflikter ska lösas kan få konsekvenser för trustbranschen.

Målet gäller Moss Trust, som grundades 2016 av Fereydoon Mossanen.

Ändrades flera gånger

Tillgångarna omfattar fastigheter i USA och Storbritannien, däribland en historisk herrgård från 1800-talet på 25 Kensington Gore i London.

Byggnaden är klassad som en kulturhistoriskt värdefull fastighet enligt det brittiska systemet, skriver Business Times om fallet.

Julius Bär Trust Company (Singapore) stämdes av grundaren, förmånstagarna och trustens beskyddare. De anklagade bolaget för att ha brutit mot sina skyldigheter som förvaltare och förtroendeman.

Trustavtalet ändrades vid flera tillfällen mellan 2016 och 2024.

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Enligt den senaste versionen skulle samtliga återstående tillgångar överföras till grundarens barn när hans hustru, som var den huvudsakliga förmånstagaren, avled. Hon dog i slutet av 2024.

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