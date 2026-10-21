Det blev en motgång i rätten för den schweiziska banken Julius Bär i striden om efterlämnade tillgångar. En särskild klausul underkändes och fällde utslaget.
Julius Bär förlorade strid om familjens 500 miljoner – historiskt Londonpalats i potten
Singapores högsta domstol har gått emot Julius Bärs trustbolag i Singapore i en tvist om en familjetrust med tillgångar värda mer än 50 miljoner dollar, runt 500 miljoner kronor.
Domstolens beslut att underkänna en klausul om hur konflikter ska lösas kan få konsekvenser för trustbranschen.
Målet gäller Moss Trust, som grundades 2016 av Fereydoon Mossanen.
Ändrades flera gånger
Tillgångarna omfattar fastigheter i USA och Storbritannien, däribland en historisk herrgård från 1800-talet på 25 Kensington Gore i London.
Byggnaden är klassad som en kulturhistoriskt värdefull fastighet enligt det brittiska systemet, skriver Business Times om fallet.
Julius Bär Trust Company (Singapore) stämdes av grundaren, förmånstagarna och trustens beskyddare. De anklagade bolaget för att ha brutit mot sina skyldigheter som förvaltare och förtroendeman.
Trustavtalet ändrades vid flera tillfällen mellan 2016 och 2024.
Enligt den senaste versionen skulle samtliga återstående tillgångar överföras till grundarens barn när hans hustru, som var den huvudsakliga förmånstagaren, avled. Hon dog i slutet av 2024.
Läs mer: Julius Baer-aktien rusar – trots hård kritik från schweizisk finansinspektion. Realtid
Gällde en särskild klausul
Efter dödsfallet uppstod en tvist om huruvida aktierna i de bolag som ägde fastigheterna skulle överföras till barnen eller om själva fastigheterna skulle överlåtas. Alternativen får olika skattemässiga konsekvenser.
Någon utdelning av tillgångarna genomfördes inte. Förvaltaren ifrågasatte i stället giltigheten i ändringarna av trustavtalet efter 2019 och hävdade att avtalet från 2017 sannolikt fortfarande gällde. Kärandena motsatte sig den tolkningen.
En central fråga var en klausul som gav trustens beskyddare exklusiv rätt att avgöra konflikter och oklarheter i avtalet efter eget gottfinnande.
Läs mer: Guldberget som kan rädda USA:s statsfinanser – och knäcka dollarn. Realtid
Vill inte kommentera
Domstolen slog fast att klausulen var ogiltig eftersom den innebar att domstolens behörighet sattes åt sidan.
Beslutet kan få bredare betydelse eftersom liknande klausuler är vanliga i internationella truster, enligt de jurister som företrädde trusten.
De pekade även på att rättsläget kring sådana bestämmelser och beskyddarnas befogenheter tidigare inte hade prövats i rapporterade avgöranden i Singapore.
Julius Bär Trust Company avböjde att kommentera målet med hänvisning till att de rättsliga förfarandena pågår.
Läs mer: Advokatbyråns sponsoravtal bröt mot lång tradition – har gett utdelning. Realtid