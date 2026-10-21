Investerare lockades till ett exklusivt evenemang med gratis drinkar, löften om automatiserad handel och en känd cricketspelare som ambassadör. Sedan upphörde utbetalningarna och bolaget försvann.
Vd:n poserade med ananas – sedan försvann spararnas miljoner
Karim Farag, 32-årig egyptier och före detta vd för Main Group FX, ett licensierat australiskt investeringsbolag som enligt en granskning från ABC misstänks ha lurat sina kunder på deras besparingar.
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Minst 13 investerare har tillsammans förlorat över 2 miljoner australiska dollar. Bolaget gick aldrig i konkurs utan avregistrerades, och det finns i dag ingen etablerad väg för spararna att få tillbaka pengarna.
Cocktails på fyrstjärnigt hotell
Det började 2023 på ett fyrstjärnigt hotell i centrala Sydney. Ett 40-tal gäster bjöds på mat och cocktails och fick träffa personal som flugits in från huvudkontoret på Cypern.
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Bolaget sade sig handla med terminer och råvaror som olja och guld, och marknadsförde en algoritmisk handelsmjukvara där kunden kunde sätta in pengarna och sedan låta dem vara. Utlovad var månatlig utdelning och möjlighet att ta ut pengarna när som helst. Lägsta insats var 250 dollar.
Cricketstjärnan Shane Watson presenterades som bolagets ”australiska ambassadör” och poserade med ett Main Group-märkt slagträ. Han dök dock aldrig upp på eventet. Till ABC säger han att han bröt med bolaget i november 2023, aldrig var inblandad i ledningen och har försökt få bilderna borttagna.
Före detta statstjänstemannen Jean Giles satsade till slut 176 000 dollar.
”Eventet i Sydney var det som avgjorde för mig. Jag gick därifrån och kände mig nästan euforisk”, säger hon till ABC.
Hon har sedan dess tvingats sälja sitt hus. Lastbilschauffören Dean Butterworth placerade 217 000 dollar från en arbetsskadeersättning och säger till ABC att han nu riskerar personlig konkurs.
Några månader efter festen slutade utdelningarna komma. Uttag gick inte att göra, och bolaget försvann.
Spökadresser och ovetande styrelseledamot
ABC:s kartläggning visar att det påstådda huvudkontoret i Sydney först var en lyxlägenhet och sedan ett hyrkontor i Chatswood, där personalen aldrig sett någon från bolaget. Djupt i bolagsdokumenten finns i stället en adress i Kingstown i Saint Vincent och Grenadinerna, en adress som australiska och brittiska tillsynsmyndigheter upprepade gånger varnat för i samband med tvivelaktiga nättradingupplägg.
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Bolagets första styrelseledamot var en 21-årig internationell student som säger till ABC att hon inte hade en aning om att hennes namn använts. Efterträdaren Robin Mahfouz har i en ej edsvuren försäkran, som cirkulerat bland investerarna, lagt skulden på Farag och uppgett att hon lovades högre lön om hon lånade ut sitt namn.
Spår till svenska Foxtrot
Farags fullständiga namn finns på en lista från Israels försvarsminister över 599 personer vars kryptokonton misstänks ha använts för terrorfinansiering via Dubai Company for Exchange, en aktör som Israel anklagar för att ha gett Hamas betydande stöd. Hans födelsedatum och uppgifter om hans Binance-konto fanns med i beslutet.
Enligt det amerikanska finansdepartementet är Dubai Company for Exchange ett annat namn för Istanbulbaserade El-Kahira for General Trading, som sanktionerades i juli. I ett pressmeddelande skriver departementet att El-Kahira flyttat hundratusentals dollar åt Hamas och erbjudit underjordiska banktjänster, i både vanlig valuta och krypto, till svenska kriminella nätverk som Foxtrot. Det rapporterade även The National.
Det finns inga uppgifter om att Farag själv haft något med Foxtrot att göra, och det är okänt om han kände till kopplingarna till Hamas.
Farag avböjde intervju men skriver i ett uttalande till ABC att han inte har något att dölja och är beredd att samarbeta med polis, domstol eller tillsynsmyndighet genom korrekta rättsliga kanaler.
Upp till 138 miljoner kan ha försvunnit
I en uppföljning skriver ABC att Main Group FX fick sin legitimitet genom att agera ombud under en finansiell licens från Sydneyföretaget MGF Capital. Den australiska tillsynsmyndigheten ASIC utreder nu om bolaget brustit i kontrollen av sina ombud. Totalt kan investerare ha förlorat upp till 138 miljoner australiska dollar via bolagets olika ombud. MGF Capital förnekar brister i sin kundkontroll.
Upplägget med kända idrottsprofiler som dragplåster känns igen från svenska Kambua. Enligt Finansinspektionen förlorade svenska konsumenter nästan 1,5 miljarder kronor på investeringsbedrägerier under 2025.