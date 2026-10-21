Vd:n poserade med ananas – sedan försvann spararnas miljoner

Karim Farag, 32-årig egyptier och före detta vd för Main Group FX, ett licensierat australiskt investeringsbolag som enligt en granskning från ABC misstänks ha lurat sina kunder på deras besparingar.

Missa inte: Ungerns förre centralbankschef gripen – misstänks för bedrägeri. Realtid

Minst 13 investerare har tillsammans förlorat över 2 miljoner australiska dollar. Bolaget gick aldrig i konkurs utan avregistrerades, och det finns i dag ingen etablerad väg för spararna att få tillbaka pengarna.

Cocktails på fyrstjärnigt hotell

Det började 2023 på ett fyrstjärnigt hotell i centrala Sydney. Ett 40-tal gäster bjöds på mat och cocktails och fick träffa personal som flugits in från huvudkontoret på Cypern.

Läs även: Konsttjuvarnas blunder: Därför är mästerverken omöjliga att sälja. Dagens PS

Bolaget sade sig handla med terminer och råvaror som olja och guld, och marknadsförde en algoritmisk handelsmjukvara där kunden kunde sätta in pengarna och sedan låta dem vara. Utlovad var månatlig utdelning och möjlighet att ta ut pengarna när som helst. Lägsta insats var 250 dollar.

Cricketstjärnan Shane Watson presenterades som bolagets ”australiska ambassadör” och poserade med ett Main Group-märkt slagträ. Han dök dock aldrig upp på eventet. Till ABC säger han att han bröt med bolaget i november 2023, aldrig var inblandad i ledningen och har försökt få bilderna borttagna.

ANNONS

Före detta statstjänstemannen Jean Giles satsade till slut 176 000 dollar.

”Eventet i Sydney var det som avgjorde för mig. Jag gick därifrån och kände mig nästan euforisk”, säger hon till ABC.

Hon har sedan dess tvingats sälja sitt hus. Lastbilschauffören Dean Butterworth placerade 217 000 dollar från en arbetsskadeersättning och säger till ABC att han nu riskerar personlig konkurs.

Några månader efter festen slutade utdelningarna komma. Uttag gick inte att göra, och bolaget försvann.